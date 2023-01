Gerard Piqué publica la primera foto amb Clara Chía a Instagram

Gerard Piqué i Clara Chía han fet oficial la seva relació a Instagram. Aquest era l’últim pas que els quedava per demostrar que estan junts i que s’estimen, que cap atac o cançó de Shakira impedirà que apostin per aquest amor. El futbolista ha compartit una fotografia amb la nova xicota en el seu perfil, una imatge que val més que mil paraules perquè surten abraçats, còmplices, somrients i mirant a càmera directament.

Casualitat o no, el blaugrana ha compartit aquesta instantània tot just després d’un post de Shakira en el que donava les gràcies als fans per haver-la permès tenir dos milions de reproduccions en la col·laboració amb Bizarrap. Quina millor manera de respondre que publicar una autèntica bomba mediàtica com aquesta? Gerard Piqué deu ser conscient que aquest gest ho canvia tot, ja que fa oficial de debò una relació de la que va començar a presumir fa ara sis mesos quan va acudir a un concert acompanyat de la jove publicista.

Aquestes últimes setmanes havien deixat d’amagar-se, sí, però ara també volen demostrar el seu amor a través de les xarxes socials. Entre els comentaris, que n’hi ha molts, destaca el del company del Barça Riqui Puig: “Un fora carta de manual”. Cal recordar que va ser la seva xicota qui va fer de celestina i va presentar Gerard Piqué i Clara Chía, una parella que ha demostrat que està més que consolidada.

Gerard Piqué no ha fet més que defensar la nòvia una vegada rere una altra des que es publiqués la cançó de Shakira en la que carrega contra ella. Primer va aparèixer amb un Casio a la mà, després conduint un Twingo i ara en una fotografia oficial i molt tendre a Instagram.

Primera foto de Gerard Piqué i Clara Chía a Instagram

Shakira encara segueix el compte de Gerard Piqué a Instagram

Moltes vegades els ex deixen de seguir-se a Instagram quan un dels dos publica la primera foto amb la nova parella, el que perfectament podria haver passat en aquest cas. Ara bé, hem comprovat que Shakira continua formant part del gruix de 22 milions de seguidors del futbolista. I no és que no hagi vist la foto, ja que ella ha estat activa a la plataforma hores després de la publicació d’aquesta imatge… la que no té el seu like, és clar.

Shakira encara segueix el compte de Gerard Piqué a Instagram

L’exparella continua seguint-se, el que sobta si pensem en la situació que travessen. Bé és cert que els pot interessar saber què fa l’altre, per exemple. Tot podria canviar si a partir d’ara Gerard Piqué comença a fer un munt de publicacions amb la nòvia. El temps dirà.