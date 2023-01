La mare de Gerard Piqué, enfonsada pel canvi d’actitud dels nets

Gerard Piqué devia ser conscient que la separació de Shakira generaria un terratrèmol mediàtic, però és poc probable que arribés a imaginar-se que seria de tal magnitud. La cantant colombiana no s’ha pres gens bé la infidelitat i l’actitud del futbolista en les setmanes posteriors a la ruptura, tal com demostren la ràbia i els retrets presents en la seva cançó amb Bizarrap.

Fonts properes a la família l’estan acusant de “manipular els nens” i d’estar fent l’impossible perquè no vulguin veure el pare o els avis, una informació que restaria molts punts a Shakira en cas de ser certa. La revista Lecturas creu que hi ha part de veritat en aquesta afirmació, ja que s’han posat en contacte amb persones pròximes a la mare de Gerard Piqué i els asseguren que els nens han canviat i s’han distanciat de la família paterna.

Els fills de Gerard Piqué haurien canviat d’actitud respecte als avis | Europa Press

En la portada d’aquest dimecres, la revista col·loca una fotografia de la sogra de Shakira. Montserrat Bernabéu és una de les assenyalades en la cançó de la jove, ja que en ella retreu al seu ex que l’hagi deixat de veïna. Aquesta situació l’estaria afectant molt anímicament i la dona estaria “enfonsada” per la guerra que ha iniciat la mare dels seus nets: “Està vivint un dels seus moments més difícils”. Ella sempre hauria intentat mantenir-se al marge i no opinar sobre la relació del fill i l’artista, una discreció que no ha estat prou per evitar que la col·loqui al centre de la diana.

Els fills de Shakira i Gerard Piqué haurien deixat d’anomenar-la “àvia”

La doctora i Shakira haurien mantingut una bona relació en el passat, tal com insisteixen amics propers. A més a més, ara treuen a la llum que la mare de Gerard Piqué hauria insistit en la reconciliació de la parella: “Sempre ha fet molt perquè la relació funcionés i s’ha mostrat oberta al diàleg. Va lluitar fins al final perquè volia que Gerard Piqué i Shakira tornessin a estar junts. Ara ha passat pàgina i només pateix pels seus nets, que ja no li diuen àvia“.

#EXCLUSIVA | La madre de Piqué, hundida por la guerra desatada por Shakira https://t.co/fFfhNBWZuN — Lecturas (@Lecturas) January 25, 2023

Aquesta és una informació bomba, un canvi a pitjor en la relació de l’àvia amb els nets que podria demostrar que efectivament Shakira està intercedint per empitjorar-la. Per què els nens han deixat de dir-li àvia? No volen veure els avis paterns ara? O és la cantant la qui els ha demanat que deixin de ser tendres amb ells? La situació familiar no fa més que complicar-se.