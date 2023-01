Shakira fa negoci de la ruptura amb Gerard Piqué: ara, marxandatge

Shakira vol guanyar (encara més) diners i treure el màxim partit possible a la ruptura de Gerard Piqué. La cançó amb Bizarrap ja té 191 milions de visualitzacions, una autèntica bogeria que l’hauria fet ingressar més de dos milions d’euros en només 10 dies. En un dels versos del tema diu que les dones ja no ploren, sinó que facturen. I, en el seu cas, està sent totalment cert.

La colombiana no treu prou amb la milionada que ha guanyat fins ara i vol més, per la qual cosa ha optat per continuar estirant el xiclet i explotant el boom que ha generat la cançó-venjança cap al pare dels seus fills. Què ha fet ara? El següent pas ha estat crear una dessuadora que té imprès, precisament, aquest lema feminista “Les dones no ploren, les dones facturen“. En color blanc i d’estil oversize, Shakira l’ha lluït davant dels fans que estaven congregats a les portes de casa seva.

Shakira agraeix el suport dels fans des del balcó de casa seva

Des que publiqués el tema, que molts seguidors acudeixen fins a Esplugues de Llobregat per demostrar-li que estan del seu costat i que els agrada que s’hagi venjat del mal que li ha fet Gerard Piqué. És habitual veure’ls cantar la cançó en ple carrer i corejar el seu nom, una festa constant que aquest dilluns ha tingut resposta de la cantant.

Els fotògrafs d’Europa Press han estat testimonis del moment en què Shakira ha sortit al balcó per agrair l’estima dels fans, amb la dessuadora posada: “Heu fet tant per mi, moltes gràcies!”, hauria dit pletòrica. No se sap si la posarà a la venda o no, encara que és més que probable que els fans comencin a demanar-li a través de les xarxes socials.

Shakira, al balcó de casa amb una dessuadora nova | Europa Press

La cantant treu partit a la cançó de Gerard Piqué | Europa Press

La cantant està contentíssima amb la rebuda que ha tingut la seva col·laboració amb Bizarrap, una cançó en la que es desfoga i despulla els seus sentiments més rancorosos i venjatius. És una dona ferida, això queda clar, i ha decidit que no es tallarà i que intentarà capgirar la situació per acabar sent-ne ella la guanyadora.