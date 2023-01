Clara Chía i el pare de Piqué, increpats al carrer per fans de Shakira

Shakira ha generat un terratrèmol molt bèstia amb la cançó contra Gerard Piqué i Clara Chía, una col·laboració amb Bizarrap que l’està fent rica i que ha fet evident que no té bona relació amb els sogres. La clatellada cap a la mare del futbolista ha fet parlar molt, de la mateixa manera que el ninot d’una bruixa que ha col·locat al balcó que dona a la casa dels avis dels seus fills. Els fans de la cantant no perdonen que els Piqué Bernabéu hagin acceptat la nova parella del fill amb els braços oberts, tal com demostren les fotografies que s’han publicat i la informació que assegura que deixaven que es veiessin d’amagat al xalet de La Cerdanya, d’igual manera que també ha estat convidada a la casa familiar durant tot l’estiu.

Clara Chía, una més en la família de Gerard Piqué | Diez Minutos

Els fans de Shakira demostren que estan molt enfadats amb els pares de Gerard Piqué

I com s’han venjat els seguidors de la cantant? Amb dos gestos que demostren que estan descontents amb el pare de Gerard Piqué, sobretot, qui hauria afegit en el seu estat de Whatsapp una indirecta cap a Shakira “ballant amb llobes”. Europa Press ha captat un moment molt incòmode per a ell en el que es veu com un grup de persones l’increpaven, en començar a cantar la cançó quan van adonar-se que era ell qui anava en el cotxe. Quan tornava a sortir del recinte, haurien començat a cridar “Shakira, Shakira, Shakira” sense que ell no reaccionés ni digués res davant d’aquesta provocació.

El pare de Gerard Piqué, increpat per fans de Shakira | Europa Press

I d’aquest moment incòmode a un altre, encara que en aquest cas la víctima dels atacs ha estat Clara Chía directament. Lorena Vázquez ha pogut saber que la noia ha estat increpada en ple carrer també per un grup de fans de Shakira que, en reconèixer-la, haurien començat a cantar la cançó-bomba de Shakira: “El que més li costa és que la gent l’aturi pel carrer quan la reconeix i que li cantin la cançó. Tots la coneixen ja i això li resulta incòmode i feixuc. De moment aguanta amb estoïcisme, ja està més tranquil·la“.

Aquests darrers dies s’ha parlat d’una presumpta crisi entre ells i, de fet, s’ha arribat a dir que Gerard Piqué li hauria estat infidel amb una altra noia fa un any. La jove va estar teletreballant quan va esclatar tot, però ha tornat a l’oficina: “Han estat junts molt tendres, com sempre, molt i molt tendres“.