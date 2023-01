Gerard Piqué provoca Shakira i apareix al volant d’un Twingo

Gerard Piqué està enfadat amb Shakira per la publicació de la cançó en el que el deixa verd a ell, a la mare i a la nova parella. El futbolista vol demostrar que li és absolutament igual, però no per això deixarà de defensar Clara Chía amb uns gestos provocatius que demostren que vol ser ell qui guanyi aquesta batalla mediàtica.

L’exblaugrana va aparèixer el cap de setmana en un directe de la Kings League molt controvertit, el que va viralitzar-se perquè va aparèixer amb un rellotge Casio abans d’anunciar que havia arribat a un acord publicitari amb ells, una clara provocació a Shakira tenint en compte que en la col·laboració amb Bizarrap compara despectivament Clara Chía amb un d’aquests rellotges: “Aquest Casio és per a tota la vida“, deia tot deixant caure que creu que estarà amb ella per sempre.

En aquell mateix vídeo, va deixar caure que també tenia la porta oberta a col·laborar amb Renault per poder conduir un Twingo, l’altra comparació que feia Shakira a la cançó. Doncs dit i fet, Gerard Piqué ha complert amb la seva promesa i s’ha presentat a la cita que tenia en les instal·lacions de l’empresa amb un cotxe d’aquest model. Intenta demostrar que es pren amb humor tota aquesta polèmica? O simplement vol provocar l’ex? Sigui com sigui, l’únic que ha aconseguit en entrar al drap és guanyar crítics i fer més gran aquesta polèmica.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Shakira, mentrestant, de festa amb amigues i fans a la porta de casa

Shakira ha volgut fer cas omís a aquestes provocacions i ha organitzat una festa amb amigues a casa seva. Les càmeres de TVE l’han captat al balcó de casa en la que suposa la seva primera aparició en públic després de la publicació de la cançó contra l’ex. Molt contenta i animada, ella també ha compartit vídeos en què se la veu gaudir de la nit ben acompanyada i ballant el tema a tot volum i sense parar. Molts fans s’han reunit a les portes de casa seva per mostrar-li el seu suport, el que ha agraït amb un munt de petons.

Shakira saluda a las cámaras de #PlandeTarde y nuestro reportero Toni Rigo (@tonirigotv) nos graba las imágenes.



▶ https://t.co/J0K41fsNLK pic.twitter.com/8sd3MGPjgR — La 1 (@La1_tve) January 15, 2023

La cantant organitza una festa amb amigues | Instagram

Shakira agraeix el suport dels fans | Instagram

La guerra està oberta i sembla que continuaran els atacs entre els dos membres de l’exparella. Si ja hi havia tensió entre ells pel viatge a Miami, aquest capítol definitivament ho ha empitjorat tot encara més.