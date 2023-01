Sofia, convertida en Shakira en una paròdia contra Joan Carles de Borbó

La cançó de Shakira contra Gerard Piqué ha donat ales a molts programes de televisió per aprofitar el boom i fer-ne paròdies. Els primers van ser els guionistes de Polònia de TV3, que van crear una versió hilarant que va agradar moltíssim. Doncs ara ha estat Socialité, el programa dels caps de setmana de Telecinco, els qui han agafat la base per canviar-ne la lletra i els protagonistes: de la cantant i el futbolista, a Joan Carles de Borbó i Sofia.

Amb una lletra adaptada a tots els problemes de parella -i familiars- dels reis emèrits espanyols, el programa s’ha coronat amb un tema molt divertit: “Borbó, no vas dir adéu. Cap a Abu Dhabi vas volar sense demanar perdó, un presumpte heroi de la nació. Quan et necessitaven vas marxar a navegar, bribón. Ho sento, Junka, fa estona que els teus malucs ja no estan pa’ mambo. Una reina com jo no està pa’ Emiratos. Una grega com jo no està per a reis com tu, per a monarques com tu”.

La cançó de Shakira, convertida en una crítica de Sofia de Grècia cap a Joan Carles

“Vas anar-te’n amb Corinna i amb la vedette, el pocavergonya aquí ets tu. Sempre vaig ser una reina brillant, mentre tu caçaves elefants. Jo vaig donar-te tots els teus infants i em vas pagar amb mil amants. He entès que no és culpa meva que t’exiliessin. Gairebé et carregues Espanya, Déu salvi a Felip. Em vas deixar amb Cristina a Ginebre, amb la Leti de jove i a mi sola a La Zarzuela. Vas creure’t que la pàtria sempre seria teva. Els monarques ja no enganyen, els monarques tributen. Té sobrenom de persona bona, campe-chano, ja no és el que era. Té sobrenom de persona bona, campe-chano, un monarca com tu”, etziba aquesta versió de la Sofia de Grècia enfadada.

Joan Carles de Borbó, protagonista d’una paròdia de la cançó de Shakira | Telecinco

No contenta amb això, també carrega contra la situació familiar actual: “El Urdanga ara té nòvia, a la teva Elena no li diuen senyora. M’he equivocat i no tornarà a passar, quina excusa per a un cap d’Estat. Amb el teu orgull i satisfacció, només et dona suport Vic Fede-rica. Jo valc per dues dels Emirats. Vas canviar La Zarzuela per un ressort, va canviar Madrid pel desert. Vas adormit i camines a poc a poc. Ah, molt palau però et falta la classe que tindria un rei”.