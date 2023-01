Bárbara Rey revela una informació bomba sobre l’aventura amb Joan Carles

Joan Carles de Borbó tindrà més problemes encara aquest 2023, ara per culpa d’una altra de les seves amants: Bárbara Rey. La vedette és la protagonista de Cristo y Rey, la sèrie que Antena 3 estrenarà aquest diumenge sobre la seva tempestuosa relació amb el domador de lleons Ángel Cristo. En aquesta també es mencionaran detalls de la seva aventura amb l’emèrit, tal com ha confirmat ella mateixa.

El Confidencial ha pogut saber exactament què diran al respecte i es tracta d’una informació bomba, ja que haurien gravat escenes basades en les presumptes gravacions que hauria enregistrat Bárbara Rey de Joan Carles. Cal destacar que ella ha assegurat sempre que va arribar a cobrar moltíssims diners a canvi de no mostrar-les mai, un secretisme que ara acabaria perquè diuen que les descriuran en aquesta ficció: “La producció està basada en fets reals des del primer minut. Estic feliç pel resultat i molt emocionada”.

Bárbara Rey dona més detalls de la seva aventura amb Joan Carles de Borbó

En una entrevista a Diez Minutos, Bárbara Rey ha aprofitat per sincerar-se sobre aquella època en la que hauria estat amant del monarca espanyol. Què és el que ha dit? A la sèrie apareixen algunes escenes que la situen a dins de La Zarzuela, el que confessa que també és cert. Una informació bomba en la que reconeix que Joan Carles la va convidar allà “diverses vegades”, el que demostra que no s’esforçava per ocultar que tenien una aventura. No se sap si feia que anés a veure’l amb Sofia per allà o si, almenys, tenia la decència de convidar-la només quan estava sol a casa.

A més a més, ha recordat que el 2017 va patir un robatori que va coincidir amb un moment en què estava filtrant molta informació sobre la seva aventura: “Em van robar 180.000 € en rellotges, collars i altres objectes de molt de valor econòmic”. Entre ells, assegura que hi havia un collar que presumptament li hauria regalat Joan Carles.

Bárbara Rey hauria estat cobrant diners a canvi del seu silenci | La Sexta

Una sèrie parlarà de la relació de la vedette i l’emèrit | Telecinco

La sèrie s’estrenarà diumenge, moment en què els més tafaners podran conèixer més detalls de la vida de la vedette i alguna dada més sobre l’aventura amorosa que va mantenir amb l’emèrit.