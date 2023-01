Terelu Campos reconeix que va tenir un ensurt per culpa de les drogues

Terelu Campos està centrada en l’estat de salut de la mare, de María Teresa Campos, que ha hagut de ser ingressada a l’hospital per culpa d’una caiguda i l’anèmia que arrossega des de fa temps. Sempre ha estat molt pendent d’ella, sobretot des que la família es traslladés a Madrid quan la presentadora només tenia 16 anys.

Terelu reflexiona sobre el gran canvi que va suposar en la seva vida aquell trasllat en una columna de Lecturas en la que se sincera sobre els problemes que va tenir en els primers anys. Reconeix que li va costar molt adaptar-se, ja que veia tot ple de gent: “Em vaig sentir pagesa quan em vaig adonar que aquest era el ritme de vida a la capital. En un principi no parlava amb ningú, però després vaig comprendre que en una ciutat tan gran com aquesta havia de perdre la timidesa o mai no m’integraria”.

La part més interessant i curiosa de l’escrit revela que va consumir drogues quan estudiava a l’Institut de RTVE: “Teníem dret a estudiar allà perquè la nostra mare treballava a la ràdio. Quantes vegades vaig fer en aquella muntanya que ara està urbanitzada… Quantes vegades vaig perdre l’autobús per estar en aquell camp fumant un porro a dins d’un sac de dormir amb la meva companya Julia. Els descansos entre classes eren de quinze minuts i en aquell temps anava a la cafeteria i tenien un munt d’alcohol. M’he arribat a prendre fins i tot conyac amb anís i el millor era que no m’agradava ni una cosa ni l’altra”.

Terelu Campos en una de les primeres aparicions a televisió | Telemadrid

Terelu Campos explica per què mai no ha tornat a fumar un porro

I afegeix que aquella època va quedar enrere i que no ha tornat a fumar perquè va tenir un ensurt: “En aquella època vaig estar una mica perduda. No vaig fumar molt de temps, però ho feia per estar contenta. Recordo una nit en què li donava calades a l’habitació de casa quan em va donar una taquicàrdia tan forta que mai a la vida no ho he tornat a provar. Soc molt extremista per a aquestes coses, així que s’ha acabat per sempre”.

Un escrit que ha permès que els fans coneguin una mica més sobre la seva adolescència, la que hauria tingut moments de rebel·lia i en la que hauria pres drogues.