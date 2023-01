La filla de María Teresa Campos treu a la llum els motius del seu ingrés

María Teresa Campos ha estat ingressada a l’hospital i ha crescut la preocupació. Des del principi les filles insistien a la premsa que no es tractava de res molt greu, però no donaven més detalls i els rumors començaven a multiplicar-se. Unes hores després de l’esclat de la notícia, Terelu i Carmen Borrego han fet una connexió amb Sálvame des de la porta del centre mèdic per explicar com es troba i per què ha necessitat atenció.

El motiu? Una caiguda la nit de Cap d’Any que se suma a diversos problemes mèdics: “Aquest Nadal no ha estat fàcil pe a ella com tampoc no ho és mai per a persones de certa edat amb una rutina marcada. El dia 31 va patir una caiguda del llit, estava estirada i va ensopegar en intentar incorporar-se. El metge va venir a casa a veure-la, però en aquell moment només semblava dolor muscular. Ha continuat queixant-se i deia que es notava molt cansada, per això l’hem portat a què es fes unes proves. Li han fet radiografies i està tot bé, però li han detectat una anèmia controlable“.

Les filles de María Teresa Campos, pendents dels resultats de les proves mèdiques

El problema és que la icònica presentadora és “molt aprensiva” i estaria molt espantada: “Aquestes caigudes en persones grans són perilloses i sé que estaven preocupades”, afegia Belén Esteban des de plató. Ara ja ha rebut l’alta, però hauran de continuar controlant-la: “María Teresa està dèbil perquè menja molt poquet. La doctora ha decidit enviar-la a casa perquè aquí el seu estat d’estrès era pitjor. Nosaltres crèiem que estaria ingressada uns dies, però estem tranquil·les. La notàvem amb una davallada física i l’analítica ens ha tranquil·litzat. Està bé, simplement han trobat aquesta petita anèmia”.

Terelu Campos explica com està la mare després de l’ingrés | Telecinco

Ara la presentadora haurà d’estar més controlada i anar revisant el seu estat de salut amb més freqüència. Les filles estan preocupades per ella, encara que ara respiren més tranquil·les en veure que no li passa res greu com havien arribat a sospitar.