Jaime Marichalar té nova xicota: cita amb caiguda a terra inclosa

Jaime de Marichalar torna al món sentimental. El pare de Froilán i Victoria Federica no ha tingut parella des que es divorciés d’Elena de Borbó el passat 2007, una solteria que podria haver abandonat. Els fotògrafs d’Europa Press l’han captat en companyia femenina aquest dilluns en una cita que no ha estat tan secreta com ell voldria.

Els paparazzi l’han captat pels carrers de Madrid amb una dona amb qui s’ha mostrat “molt còmplice i proper”. Se’ls ha vist riure molt després d’una cita que s’hauria allargat des de l’hora de dinar fins a altes hores de la matinada. El final? A l’espectacular tríplex que té Marichalar en una de les zones més cares de la capital espanyola.

La parella de Jaime de Marichalar cau a terra en plena cita

Un dels moments dels que més s’ha parlat té com a protagonista, precisament, la seva misteriosa acompanyant de qui -de moment- no s’ha filtrat la identitat. Els fotògrafs els estaven perseguint quan van ser testimoni de la caiguda de la noia, que queia a terra aparatosament després d’ensopegar amb el bastó de Jaime de Marichalar.

L’escena podria haver-li causat molta vergonya, però en comptes d’això, tots dos haurien esclatat a riure sense parar tal com demostren les imatges. Jaime l’hauria ajudat a aixecar-se en un moment surrealista que van deixar enrere ràpidament i van continuar caminant fins al cotxe, en el que s’ha vist que ella duu una bandera espanyola penjada.

De ben segur que la premsa rosa ja ha començat a investigar la identitat d’aquesta presumpta conquista de Jaime de Marichalar, la que podria ser la primera xicota després del divorci. No s’ha filtrat cap detall sobre ella, més enllà de les fotografies d’una cita que creuen que no era la primera de la que gaudien. El temps dirà si es tracta d’una relació seriosa o si l’exduc de Lugo continua hermètic pel que fa a la seva vida sentimental.