Filtren l’addicció més cara i curiosa d’Irene Urdangarin

Irene Urdangarin és la filla petita de Cristina de Borbó, l’única que continua vivint a Ginebra amb ella. El pròxim mes de juny farà 18 anys, un moment clau en el que haurà de decidir si continuar estudiant allà o marxar a l’estranger com han fet els altres tres germans. Feia temps que no apareixia en públic, però ha aprofitat les festes de Nadal per deixar-se veure en companyia de la tieta i l’àvia.

Irene Urdangarin, de la mà de l’àvia en l’última aparició pública | Europa Press

Aquestes fotografies en el concert de l’Auditori Nacional de Madrid han servit per mostrar com ha canviat físicament en els darrers mesos, uns trets físics que la revista ¡Hola! ha volgut enumerar als seus lectors més monàrquics: “D’ulls d’un blau intens i cabells llargs i rossos, és una jove adolescent coqueta i amb molt estil a qui li encanta la moda. S’assembla molt a la mare, encara que té trets de l’àvia paterna. Altíssima per a la seva edat i amb figura atlètica. Molt reservada i amb el toc de timidesa que dona l’adolescència”, la descriuen.

La revista incideix en què la noia, que va néixer a Barcelona, és la neta de Joan Carles i Sofia que menys temps ha viscut a Espanya perquè van marxar a viure a Washington quan ella només tenia quatre anys i viu a Suïssa des que en tenia vuit. Des de llavors estudia en una de les millors escoles de tota Europa, un centre privat -i caríssim- que abandonarà aquest curs perquè està acabant segon de Batxillerat.

Irene Urdangarin té una passió secreta per les vambes | Europa Press

Com és Irene Urdangarin i quina és la seva afició més curiosa?

Del seu caràcter diuen que és “molt sociable, independent, amb un sentit de l’humor similar al de Joan Carles, molt intel·ligent i sense ganes de sobresortir en el món mediàtic”. I en aquesta anàlisi amb el que expliquen com és la filla petita d’Iñaki i Cristina, no podia faltar que diguessin quines aficions té: “Juga al tenis, participa en maratons i col·labora amb institucions solidàries”.

La dada més curiosa no la donen fins al final de l’article, però, quan destaquen que Irene Urdangarin tindria “passió” per les vambes fins al punt de demanar-ne unes noves cada any: “Col·lecciona sabates esportives i aquest és un dels regals que sempre demana per al seu aniversari”. I de ben segur que no es refereixen a unes vambes de fer esport sense marca i senzilles, sinó que deuen parlar dels últims models de les marques més cares i exclusives. Una afició cara que demostra que la noia serà la més jove, però no per això desaprofita els diners dels pares.