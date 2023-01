Acusacions de plagi contra Cristina Pedroche pel vestit de les campanades

Cristina Pedroche i el seu vestit de colom de la pau continuen fent parlar molt. Era el gran reclam de les campanades, veure com aniria vestida la presentadora ara que se sabia que està embarassada. Les crítiques no han estat gaire bones, tenint en compte que l’opinió majoritària ha coincidit en què aquest és el disseny menys afavoridor que s’ha posat al llarg d’aquests nou anys. No ha agradat com li quedava i tampoc creuen que s’hagi entès que el top fa la forma d’un colom.

Com és habitual, el look d’enguany també ha generat molta polèmica. En aquesta ocasió, els detractors acusen el dissenyador d’haver comès plagi en l’elaboració d’aquest. Per què? En haver-se adonat que aquest vestit combinat amb les mans pintades recorda molt a l’estilisme que duia India Martínez en el videoclip Conmigo del 2019.

India Martínez comparteix un muntatge amb els dos vestits

Els dissenys són diferents, però és innegable que també hi ha moltes similituds entre ells. Josie, el dissenyador de confiança de Cristina Pedroche, va avançar-se a aquestes crítiques i ja va avisar que sabia que rebria acusacions de plagi: “No em preocupa perquè estic tranquil”, va dir fa uns dies. Doncs dit i fet, els fans de la cantant han engegat una campanya contra ell per copiar la seva artista preferida. Fins i tot ella se n’ha fet ressò en compartir la comparativa entre un i l’altre.

El dissenyador Josie reacciona a les acusacions de plagi

Josie, el director creatiu d’aquest vestit de Cristina Pedroche, ha fet una connexió en directe amb Espejo Público per intentar defensar-se i negar les acusacions de plagi: “L’al·legoria que vaig plantejar era un contrast entre els desitjos personals i un desig universal, que és el colom de Jacinto de Manuel. Jo estic molt satisfet perquè, després de vuit anys fent això gaudeixo més de les crítiques positives i negatives. M’encanta perquè no era fàcil d’entendre i crec que part d’aquest país no ha entès res“.

“Hi ha acusacions de plagi cada any quan són referents molt clars en un joc de la moda, que és el més normal. Ningú no ha tingut un missatge tan potent aquestes campanades com nosaltres. És brutal i molt cru el look de Cristina perquè envia un missatge de pau i esperança per als refugiats de tot el món i li vull agrair la seva entrega i valentia”.