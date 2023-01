Les campanades de TV3, fredes i poc espectaculars amb Miki Núñez i Mariona

TV3 ha acomiadat el 2022 amb un programa especial des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona presentat per Miki Núñez i Mariona Escoda, dues de les cares més importants de la primera edició d’Eufòria. La parella mai no s’havia posat al capdavant d’una emissió d’aquestes característiques, però s’han après bé el guió i ho han fet bé. Se’ls veia contents i amb connexió entre ells, encara que potser massa pendents de què havien de dir i improvisant ben poc. No han estat molt naturals i alguns els han criticat per això, però han complert i han ofert un paper correcte.

En un primer moment han fet un recull de les millors notícies de l’any. Com no podia ser d’una altra manera, també han destacat l’èxit que ha aconseguit el concurs musical que els ha unit. La cadena ha fet una aposta molt forta per Eufòria, el que demostra que els hagin posat a ells dos al capdavant: “Ens heu fet líders d’audiència setmana rere setmana i us volem agrair la confiança. La nit de Cap d’Any és per passar-la amb els amics i la família, així que la nostra família d’Eufòria ens han enviat vídeos amb els seus desitjos”, deien abans d’emetre un seguit de vídeos d’alguns dels companys de la primera edició.

I, tot just després, han donat pas a l’espectacle de pirotècnia que havia preparat l’Ajuntament de Barcelona. A Twitter els han deixat verds perquè l’han trobat avorrit i sense gràcia, però. En arribar el moment de les campanades, els presentadors han xocat les mans i s’han fet una abraçada per evitar fer-se el petó als llavis que sí que havien fet els antecessors d’altres anys.

Miki Núñez i Mariona Escoda acomiaden el 2022 des de TV3

Així han presentat les campanades | TV3

Twitter critica la poca naturalitat dels presentadors de TV3 en les campanades

I què han dit a Twitter sobre la retransmissió i el paper dels joves presentadors? Molts els han criticat per mostrar-se poc naturals i els han suspès directament. D’altres, s’han fixat en el vestit de la Mariona perquè els ha recordat al seient de Joc de Trons. I, finalment, cal destacar que hi ha hagut molts usuaris que han manifestat que no veien bé que TV3 tornés a acomiadar l’any des de Barcelona, ciutat a la que han criticat perquè no ha agradat massa l’espectacle de pirotècnia amb màscares de guerrers.

