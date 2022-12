Miki Núñez i Mariona Escoda, presentadors de les Campanades de TV3

Miki Núñez i Mariona Escoda seran els presentadors de les Campanades de TV3. El presentador i la guanyadora de la primera edició d’Eufòria estaran al capdavant del programa especial en el que acomiadaran el 2022, una decisió vista com a premi als bons resultats del concurs musical, que ha introduït la cadena entre el públic més jove.

Enguany, les Campanades les retransmetran des de la Font Màgica de Montjuïc, a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, escenari en què s’oferirà un espectacle de música i pirotècnia que no s’ha pogut fer aquests dos últims anys per culpa de la pandèmia. S’espera que al llarg del matí, l’Ajuntament doni detalls de com serà aquesta gran festa de Cap d’Any. Serà a les 23:30 hores quan comenci la programació especial de TV3.

Tots dos han compartit la foto promocional d’aquest programa de les campanades en els seus perfils d’Instagram, emocionats i molt il·lusionats pel repte. Formaran una de les parelles de presentadors més joves en rebre aquest encàrrec de TV3, cadena que confia en atraure els fans d’Eufòria per poder competir amb les altres cadenes que tindran Cristina Pedroche i el seu vestit o Ana Obregón amb Los Morancos com a principal atractiu. És habitual que la televisió pública catalana faci una audiència espectacular en aquest acomiadament de l’any, per la qual cosa ho podrien fer encara més si realment s’aprofiten del boom del concurs musical que els ha acompanyat tot el 2022.

Mariona Escoda i Miki Núñez, contents amb l’encàrrec | TV3

Mariona Escoda i Miki tornen a coincidir com a presentadors de l’últim programa de l’any

La parella de cantants es coneix del programa, però també han passat hores després de la final, en la gravació de la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio en la que han col·laborat junts. Són ells els qui canten Llums de mitjanit, una parella artística que ara faran de presentadors en l’última nit de l’any.

El Miki Núñez i la Mariona canten Llums de mitjanit | TV3

Aquesta serà la primera vegada per a la Mariona, la concursant de Valls, que està d’enhorabona perquè acaba de publicar el seu primer single amb molt bona acollida. El Miki, per la seva banda, torna al paper de presentador enmig de la promoció del seu nou disc. A ell el vam conèixer per la seva participació a Operación Triunfo i la posterior representació a Eurovisió. Centrat en la seva carrera musical, sembla que també treu temps per anar fent papers a televisió.