TVE castiga Anne Igartiburu: fora de les campanades després de 17 anys

Anne Igartiburu ha rebut un gerro d’aigua freda que no s’esperava. TVE l’ha castigat i ha decidit apartar-la de la retransmissió de les campanades per primera vegada després de 17 anys ininterromputs. La reina de la Puerta del Sol s’ha quedat sense aquest encàrrec quan tothom donava per fet que tornaria a ser ella l’encarregada d’acomiadar l’any a la cadena pública. En el seu lloc, aposten per Ana Obregón i, sorprenentment, per Los Morancos.

El cierre digital ha avançat una notícia bomba que poc després confirmaven els protagonistes, tres presentadors que intentaran posar un toc d’humor a l’última nit de l’any. TVE es queda sense l’opció més icònica de les campanades, sense la presentadora que més vegades ha interpretat aquest paper. Moltíssima gent sintonitzava la cadena per veure-la a ella, un clàssic que han volgut deixar enrere.

Anne Igartiburu i Jacob Petrus, en les campanades de TVE el 2021

I per què? S’està especulant que aquesta podria ser una decisió carregada de ràbia pel fitxatge d’Anne Igartiburu per Mask Singer i Tu cara me suena, dos programes d’Antena 3. L’han volgut castigar per participar puntualment a la cadena rival? Aquesta jugada podrien pagar-la cara, tenint en compte que els primers comentaris que s’han escrit a la xarxa manifesten que la decisió de treure-la no ha agradat, com encara ho ha fet menys que col·loquin Los Morancos al seu lloc.

El duo humorístic, però, han publicat una fotografia en el seu perfil d’Instagram en el que deixen clar que els fa molta il·lusió poder presentar les campanades de TVE per primera vegada: “Aquest Cap d’Any al costat d’Ana Obregón presentarem les campanades de TVE. Estem molt contents i il·lusionats!“.

Los Morancos, molt contents amb les campanades | Instagram

Ana Obregón, molt contenta en poder presentar les campanades de TVE

Ana Obregón, per la seva part, s’ha mostrat contentíssima amb l’encàrrec de la cadena pública. L’actriu tornarà a acomiadar l’any des de la Puerta del Sol amb TVE i això la fa molt feliç: “Estic molt emocionada i agraïda de tornar a presentar les campanades de TVE”. En un comunicat en el seu perfil d’Instagram ha volgut aprofitar, però, per deixar clar que li fa llàstima que hagin fet fora la companya després de tant de temps: “Trobaré a faltar la meva estimada Anne Igartiburu, però estaré molt ben acompanyada per Los Morancos”.

Les campanades del 2020 també les va presentar ella, en les que va emocionar-se molt quan va dedicar aquell moment tan important al seu fill Álex, mort sis mesos abans: “Em commou molt recordar aquelles campanades i els milions de persones que ens vau veure amb estima. Vaig pensar que serien les campanades més difícils de la meva vida sense el meu fill, però almenys vaig sentir l’estima dels meus pares que em veien des de casa”.

Ana Obregón, contentíssima en presentar les campanades de TVE | Instagram

Enguany serà encara més dolorós per a ella, tenint en compte que els dos pares han mort en els darrers mesos: “Aquest any serà més difícil, però tot i això vull pujar al balcó per agrair-vos de tot cor acompanyar-me aquests dos anys en els meus dols. Tindré veient-me i enviant-me el seu amor les persones a qui més estimo en la meva vida des del cel, els meus pares i el meu fill. Això em donarà forces infinites”.

Totes les mirades estaran en les audiències, que enguany tindran encara més gràcia perquè es podrà calcular com afecta la renovació de les campanades de TVE sense Anne Igartiburu després de tant de temps. Aquesta notícia podria beneficiar Cristina Pedroche, que repeteix al capdavant de l’espai d’Atresmedia. Pel que fa a la resta de cadenes privades, destaquen Risto Mejide i Mariló Montero a Mediaset.