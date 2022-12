Jorge Javier deixa en evidència Paz Padilla: “És dolenta i me l’ha jugat”

Jorge Javier Vázquez ha fet la creu a Paz Padilla i no vol tornar-la a veure mai més. Així de taxatiu s’ha mostrat el presentador de Sálvame, que té clar que no vol treballar amb l’humorista una altra vegada perquè no la suporta. Així ho ha reconegut en una entrevista molt impactant davant del youtuber Malbert, que l’ha convidat al seu pòdcast. L’objectiu era continuar promocionant el seu llibre, però com dèiem han estat les crítiques cap a la seva antiga companya el que més ha cridat l’atenció.

El de Badalona s’ha quedat a gust, tenint en compte la duresa de les seves paraules: “No tinc relació actualment amb Paz Padilla i tampoc no vull tenir-la perquè no m’interessa. Me la va jugar diverses vegades i no vull res amb ella. Ha de ser dolenta… A mi deixa’m d’embolics, per això. Quan surt aquesta entrevista? Al Nadal? Toca’t els ous, època d’amor i companyia”, deia en un atac de sinceritat que deixava amb la boca oberta l’entrevistador.

Jorge Javier critica Paz Padilla en una entrevista bomba | Instagram

El presentador reflexiona sobre el final de Sálvame en un escrit sincer

Jorge Javier Vázquez està concedint un munt d’entrevistes i, en totes elles, acaben preguntant-li sobre la hipotètica cancel·lació de Sálvame. El programa del cor ha travessat una època molt dolenta, en la que les audiències han tocat fons. Ell no té problema en reconèixer que han estat preocupats, però alhora deixa clar que no s’acabaria la seva vida en cas de quedar-se sense aquesta feina.

Ho diu en el seu blog a Lecturas: “En aquest cas, m’agradaria passar dies a casa per ordenar mobles i armaris. Quan ja la tingués ordenada, continuaria vivint: “Quan acabi Sálvame no tinc ni idea de què passarà la meva idea ni en quin moment vital m’enxamparà”. Entre els seus somnis més estranys està comprar un bitllet d’avió sense data de retorn: “Viatjar lleuger d’equipatge a un lloc de platja sense pensar, sense fer plans”.

Paz Padilla i Jorge Javier Vázquez han trencat tota mena de relació | Telecinco

Jorge Javier està tranquil, per això, ja que gaudeix d’un contracte de llarga duració a la cadena: “En el pitjor dels casos, segur que em troben lloc com a estàtua escultural en un dels passadissos de l’edifici”. A més a més, confia que la cadena trobaria la manera de recuperar Sálvame: “Quan acabi Sálvame trigarem només un parell o tres de setmanes en estrenar Sálvame II, la saga continua amb els mateixos presentadors, els mateixos col·laboradors i algun retoc en el decorat”.