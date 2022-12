Crítiques ferotges a ‘Eufòria Dance’ i TV3 per l’ús exagerat de l’anglès

Eufòria Dance ja té els 30 concursants que buscava. TV3 ha emès aquest divendres el programa-resum dels càstings d’aquesta nova versió, el que servirà com a aperitiu fins a la pròxima primavera quan s’estreni la segona edició de l’exitós concurs musical. El que ara volen és trobar ballarins prou bons per entrar a formar part del cos de ball de la nova temporada, per a la que aquest cap de setmana estan fent càstings a Barcelona. Aquest primer episodi ha començat amb vídeos de l’audició en la que havien de decidir entre els 350 aspirants, els que havien passat el filtre de la primera fase online en la que més de 750 ballarins i ballarines van enviar imatges amb alguna coreografia.

En aquesta primera entrega s’ha vist molt talent, moviments difícils, nervis i alguna caiguda per culpa dels alts talons amb què els han fet ballar. Això sí, les crítiques han estat constants a Twitter des de l’inici del programa i, la gran majoria d’elles, han estat dedicades a l’Albert Sala. El coreògraf de la primera edició d’Eufòria és, en aquesta versió, el cap del jurat. Durant el càsting ha acaparat moltíssims minuts en pantalla perquè era ell qui anava donant instruccions als aspirants i també el qui tenia l’última paraula per decidir qui passava a la següent fase i qui no. Ha evidenciat que la dansa l’apassiona i també s’ha emocionat molt a l’hora d’haver d’acomiadar algun ballarí. Llavors per què l’han criticat tantíssim? Una altra vegada, per l’ús excessiu i molt exagerat que fa de l’anglès.

Us presentem els 30 concursants d’ #EufòriaDanceTV3 🤩

Els coneixereu ben aviat a la Gala 1!

▶️ https://t.co/tuR8cGJmMq pic.twitter.com/VPW35Lss2r — TV3.cat (@tv3cat) December 2, 2022

El cap de coreografia, l’Albert Sala, el gran protagonista de la nit per la mania de parlar anglès

El gran protagonista ha estat l’Albert Sala, com diem, que continua amb la mania d’intercalar una paraula en anglès cada pocs segons. Ja en la seva estrena a Eufòria li van dir que ho feia massa exagerat i que no calia demostrar tantíssimes vegades que sap parlar bé anglès perquè ha treballat a l’estranger. Ell sembla fer-ho de manera natural, però acaba resultant molt pesat que no deixi d’intercalar els dos idiomes quan no hi ha cap necessitat. En aquesta ocasió li han dit de tot i la fúria que li han dedicat ha estat molt bèstia, tal com es pot comprovar en les xarxes socials. I és que era tan fort que, fins i tot a l’hora de dir els números dels concursants que passaven de fase, ho feia en anglès!

Els teleespectadors han criticat que el programa ha estat una mica lent i que els concursants parlessin més castellà que català. No obstant això, més del 90% de les crítiques se les ha endut l’anglès exagerat de l’Albert Sala. Entre els comentaris que han deixat anar, també hi ha hagut molts jocs de paraules divertits que barrejaven els dos idiomes per mofar-se’n.

El coreògraf d'això de l'Eufòria Dance fa molta angúnia. Això de fer-se el modernet parlant mig en català i mig en anglès ho trobo repulsiu. — Pep Torras (@Peptorras65) December 2, 2022

I don't entenc the gilipollada of speak la meitat in catalan and l'altra meitat en english. És #EuforiaDanceTV3, no un curs d'anglès! Ho trobo ridícul, molt ridícul. Com a mínim… — Josep À. Picos 🕊️☮️🎗️🏳️‍🌈✊♀️ (@jaipcat) December 2, 2022

#EuforiaDanceTV3 cool ok nice well….. Patetic TV3 cada cop a pitjor. Change de Channel.. ok — Joan CLM (@JoanClm) December 2, 2022

Però quina ràbia de tio #EuforiaDanceTV3 — Julia 🌷⚡ (@JulesLoMa) December 2, 2022

Hola @tv3cat, això d' @EuforiaTV3 #EuforiaDanceTV3 ha de ser en anglès? No saben els números en català????? — Josep À. Picos 🕊️☮️🎗️🏳️‍🌈✊♀️ (@jaipcat) December 2, 2022

Això del #euforiadancetv3 m'ha deixat en estat de shock… No només pel patetisme difícilment superable del coreògraf, que feia vergonya aliena, sinó pel nivell d'expressió verbal dels concursants, que parlen pitjor que nens de P3 i només saben dir 'o sigui en plan darlo todo' — Txuri (@TxuriCM) December 2, 2022

Una estrena amb un gran hàndicap que hauran de deixar enrere el pròxim divendres, quan emetin la primera gala des de plató.