Bogeria per ‘Eufòria’: rècord d’aspirants en el càsting de la segona edició

Eufòria 2 engega motors. Aquest matí s’ha iniciat el càsting per a la segona temporada del gran hit de TV3, en el que els membres del jurat buscaran nous eufòrics que conquistin els teleespectadors de la cadena. Més de 2.300 persones van apuntar-se a la preselecció online, un rècord de participació que avui ha vist els resultats amb llargues cues a l’Auditori de Girona.

Aquesta és la primera jornada d’una gira que recorrerà Catalunya per buscar els 16 concursants per a la pròxima edició. Totes aquelles persones que hagin passat la primera fase online, hauran de cantar davant del jurat en unes proves de menys d’un minut en les que han de demostrar que són dignes de passar a la següent fase. No serà fàcil trobar personatges que siguin prou bons per competir amb el grup de la Mariona, la Núria, el Triquell i companyia.

Les previsions que tenien s’han desbordat, però, i finalment han seleccionat 1.025 aspirants que han estat convocats a la primera fase de càstings presencials. Tindran molt poc temps per intentar convèncer-los que mereixen una plaça, el que podran fer amb la veu i amb la possibilitat de tocar la guitarra.

Imatges del càsting de la primera edició d’Eufòria | TV3

El jurat estarà format per Paula Malia, Daniel Anglès i Mapi Rodríguez. La primera és actriu i aquesta suposa la primera experiència a dins d’Eufòria. El Daniel torna com a coach i la Mapi és coneguda per haver estat darrere d’alguns dels càstings més potents de la televisió. Tots tres han reconegut que intentaran trobar els millors per oferir una segona edició “encara més espectacular” que la primera.

No serà fàcil igual les xifres de l’estrena d’Eufòria i, encara menys, superar-les. Des de l’organització confien en poder aconseguir-ho, el que només passarà si realment aprofiten el càsting per buscar caramelets i personatges potents entre els milers de candidats que volen viure la mateixa experiència que els altres concursants, que s’estan fent un lloc en el món de la música gràcies a l’aparador que els va servir TV3.