Balls hindús, brutícia i un cambrer robot a ‘Joc de cuines’

El Joc de cartes d’aquest dimecres ha estat molt desequilibrat, una tendència que comença a ser habitual en el programa de Marc Ribas. TV3 ha buscat el millor restaurant asiàtic de Barcelona entre quatre propostes totalment diferents, les que els restauradors han defensat sense gairebé cap mal rotllo. Tots han tingut clar des del principi que la guanyadora havia de ser l’Anoushka i els plats indis que ofereix al Little Andaman, mentre que les puntuacions per a l’Adam del Memorias de China han estat nefastes. D’un 8,3 de la guanyadora al 3,8 del perdedor…

Greix a terra, postres molt petites i un malentès

El primer restaurant que visitaven era el Vabowl, un restaurant amb propietaris xinesos que aposten per la cuina al vapor. Només arribar, tots han quedat molt insatisfets amb la neteja perquè notaven que els peus els quedaven enganxats a terra. A més a més, el servei no ha estat gens bo i els nervis han jugat molt males passades al restaurador.

No ha agradat que els plats que els han servit no s’assemblessin res a les fotografies que apareixien a la carta, d’igual manera que també han destacat que les postres eren massa petites. El pitjor de tot ha arribat quan el Marc ha tirat el caldo de la Li, un altre error imperdonable que s’ha vist reflectit en les notes baixíssimes que ha aconseguit. Un cop a la confrontació, ha optat per demanar perdó als altres: “Reconec que el servei que he donat no ha estat gens bo i vull demanar-vos perdó“.

Un ball hindú i plats amb molt bona pinta

La cosa ha canviat radicalment en arribar al Little Andaman. L’Anoushka és la filla dels propietaris d’aquest restaurant hindú de Barcelona, al que arribava després de fer una carrera com a ballarina clàssica. Tots quedaven bocabadats en veure-la interpretar un dels balls tradicionals, una cosa mai vista en el programa. L’espai, la cuina i el preu han agradat molt als companys, que l’han valorat molt i molt bé pel servei i el menjar ofert. Una presentació excel·lent que només ha tingut un petit incident, quan el Marc ha tastat una salsa massa picant. Avisat estava, però.

Tòpics i brutícia al Memorias de China

A Memorias de China, l’Adam intenta transportar els comensals a un barri xinès amb una decoració que els altres han cregut que no era molt encertada. La Li, per exemple, ha criticat que estigués “ple de tòpics“. Pel que fa a la neteja, hi ha hagut diferents opinions en trobar-se-la plena d’oli. Mentre que una defensava que era normal en treballar amb woks, l’altre criticava la manca de netejar. Els plats que han ofert han agradat i, finalment, han aconseguit quedar en segona posició.

Finalment, ha estat el torn de la Li a La Olla de Sichuan. En el seu cas, es combina la cuina tradicional xinesa amb el hotpot. El que més ha sorprès? Trobar-se amb un robot com a cambrer. La idea de la Li era modernitzar el restaurant de barri dels pares, el que ha aconseguit en un espai que la resta ha valorat d’allò més bé.

Finalment es complien totes les apostes i guanyava el restaurant hindú, el que han considerat el millor restaurant oriental de Barcelona.