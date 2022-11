‘Crims’ no té sostre: Carles Porta aconsegueix un altre rècord històric

Crims ha tornat a fer un rècord d’audiència espectacular. El desenllaç de la desaparició de la Montse Méndez ha captivat el 30,2% dels teleespectadors, el que demostra que el programa de Carles Porta no té sostre. El cas Girona-Madrid ha superat el rècord històric que havien fet prèviament gràcies a dos assassinats realitzats amb el mateix mètode que, finalment, han pogut esbrinar què tenien en comú.

AVANÇAMENT AUDIÈNCIES | #CrimsTV3 continua imparable amb el capítol #CrimsGironaMadridTV3 que torna a fer el rècord històric del programa!!



🥇Fa una audiència acumulada de 965.000 espectadors, és el més vist del dia i també lidera la franja!#audiènciesTV3 #lídersTV3 pic.twitter.com/gtFAIJ2112 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) November 22, 2022

Dos assassinats amb la mateixa persona i mètode darrere

Tot començava amb la desaparició de la Montse, una dona de Girona de 40 anys de la que no va saber-se res fins uns quants mesos després. La investigació va permetre conèixer qui era l’assassí i el seu còmplice. En aquest cas, l’havia estrangulat amb un cable durant un acte sexual després d’una nit de festa i drogues. En adonar-se que l’havia matat, van decidir trossejar el seu cadàver per poder ocultar els trossos amb l’ajuda del còmplice per diferents boscos de la zona. La filla de la víctima ha emocionat en relatar que necessita teràpia i que no suporta pensar que l’home que va ajudar a ocultar el cadàver de la seva dona està en llibertat, ja que la pena que van imposar-li no arribava als dos anys.

Assassí i còmplice van marxar cap a Madrid després d’aquell crim, ciutat en la que temps després ell va tornar a fer servir exactament el mateix mètode per assassinar una altra noia. En aquell cas, també la va matar amb un cable durant l’acte sexual. Per assegurar-se que no quedessin proves, va provocar un incendi en el pis. Gràcies a diverses proves, van poder enxampar-lo. Va confessar que l’havia matat ell, de la mateixa manera que també va acabar revelant que la Montse també havia estat víctima seva.

Carles Porta captiva l’audiència de TV3

L’assassí va ser condemnat a 25 anys pel crim de la noia danesa a Madrid i 16 anys més per haver matat i trossejat el cadàver de la gironina.