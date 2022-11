El ‘Joc de cartes’ més feminista fa riure amb “la reina del xampany”

Joc de cartes ha emès el programa més feminista de la seva història. En Marc Ribas ha volgut trobar la millor restauradora de les terres gironines, per la qual cosa han visitat quatre restaurants amb dones al capdavant. La guanyadora ha estat la del local més impressionant i el millor menjar, sí, però també la més cridanera i estrafolària. Parlem de la Renata, una catalana d’orígens romanins que ho ha donat tot per ser la protagonista del programa.

Des d’un principi les companyes s’adonaven que intentaria donar la nota sense parar, el que finalment resultava ser cert. La Roser, administrativa que ho va deixar tot per endinsar-se en el món de la restauració amb la família, l’ha criticat des del primer moment. En la confrontació final, tota la tensió ha sortit a relluir… però anem a pams.

La Roser, sense seure a taula, ja diu que hi ha una de les concursants que se li entravessa. Qui us sembla que deu ser? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Y7kiyLGnk4 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 16, 2022

La Renata de l’Arrels Restaurant, protagonista indiscutible del programa

La Renata ha criticat tot el que ha pogut criticar i més. També ella ha estat la que ha deixat anar més perles al llarg de l’emissió, amb frases que esdevindran icòniques com “Jo soc la reina del xampany“, “No entenc d’ous” o “Jo només serveixo les taules amb homes, passo quan veig que hi ha una família”. Els teleespectadors han empatitzat molt amb la romanesa, però, quan ha començat a plorar en veure que li servien unes postres del seu país en un altre dels restaurants. Aquest gest no ha emocionat la resta, per això, que han continuat atacant-la per darrere: “Sempre ha de ser la protagonista”.

La cuina també ens regala moments emotius 😭 La Renata i la Maria, la cuinera del Girum, han recordat la seva família de Romania gràcies a les postres que s’han servit a taula #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Ltg66TwJmC — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 16, 2022

Ella ha resultat la guanyadora d’aquesta emissió gràcies a tenir el millor restaurant i el millor menjar, el que l’ha aportat una de les millors notes de la història del programa: “No m’esperava una nota tan alta, però estic molt orgullosa i contenta del meu equip. M’emociona perquè m’ha costat molt arribar fins aquí en la restauració perquè soc la reina del xampany i no m’agrada treballar els caps de setmana”. Davant d’aquesta confessió, la resta se li han llençat al coll: “Totes les altres sabem que en aquest món és clau treballar cada dia, sobretot els dissabtes i diumenges perquè són els dies bons”.

Les altres restauradores també li han deixat clar que no hauria guanyat si realment haguessin puntuat quina era la millor restauradora. Ha estat aquí quan els punyals han començat a volar: “No ens ha agradat veure que ets molt ostentosa i en el teu cas no hi ha hagut tant sacrifici com en el meu. No crec que t’estimis tant el teu local com jo m’estimo el meu, a tu no t’ha costat ni suor ni llàgrimes”. Davant d’això, la Renata feia com si res: “Tot això que han dit, ho han fet per gelosia“.

Crítiques i comentaris feridors a Joc de cartes

La confrontació final ha tingut moments molt comentats a través de la xarxa. Ha fet molta gràcia veure el riure malèfic de la Renata quan una de les companyes deia que no s’esperava una nota baixa a la seva cuina perquè considera que és la millor de les quatre. Aquí, la romanesa reia i el Marc Ribas no s’ha estat de preguntar-li: “Jo l’he vist molt impersonal, que vols que et digui”.

Molts l’han acusat de posar notes baixes com a estratègia, però ella s’ha defensat: “En el meu país, un 6 és una bona nota“. Una de les més perjudicades ha estat l’Eva, que no s’esperava tenir un 5,6 de mitjana: “M’han suspès el menjar i una d’elles m’ha posat un 3…”, ha lamentat. Les altres han intentat explicar-li que no els ha agradat el concepte de brunch i que ho han vist car, però alhora han reconegut que ni tan sols havien vist un bagel abans.

La Renata ha dit abans que li encantaria treballar amb l'Eva, però ara critica el servei.

🔄 La Renata és la més estratega

❤ La Renata té raó#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Dy7cG1QyOG — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 16, 2022

Un programa molt aplaudit com a idea feminista, que ha tingut alguns dels moments més divertits de tota la temporada.