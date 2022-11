L’infart fingit a TV3 fa reaccionar la xarxa: elogis i també crítiques

TV3 ha deixat sense respiració els teleespectadors. El mes vinent emetran una nova edició de La Marató, la que enguany està centrada en les malalties cardiovasculars. El dia de la presentació van deixar clar que intentarien conscienciar la gent de la seva importància de moltes maneres, però ningú no s’esperava que fessin una campanya tan extrema. Aquest dimecres, la cadena anunciava que emetria el primer capítol d’una sèrie en directe anomenada Quan el cor s’atura. Enmig de l’actuació, Cristina Genebat es desplomava a terra per un presumpte infart i tot el joc de càmeres seguia el joc per fer veure que allò estava passant de debò. Després d’uns segons angoixosos, els protagonistes de la sèrie reconeixien que havia estat tot un muntatge per demostrar que un problema cardiovascular pot arribar quan menys t’ho esperes.

Certament, aquesta ha estat una campanya molt impactant mai vista a televisió. Volien que el missatge calés i vaja si ho ha fet, tenint en compte la gran repercussió que ha tingut el vídeo a les xarxes.

Molts aplaudiments cap a la campanya i alguna crítica a la seva duresa

La gent que ho veia des de casa es quedava amb la boca oberta, en plantejar-se que realment que l’actriu estava patint un infart en directe. La gran majoria de teleespectadors han aplaudit la iniciativa i han reconegut que ha estat una manera molt efectiva de traslladar el missatge: “M’ha semblat magnífic. Felicitats a tots!”, “M’ha impactat moltíssim, quins plors que he tingut. Demà mateix miraré de tornar a participar en La Marató”, “Ha sigut impactat, a casa estàvem patint. Campanya brillant”, “M’ho he cregut, brutal!”.

De crítiques n’hi ha hagut menys i, a més a més, els fans de l’espot les han intentat frenar. Una dona deia: “Doncs ho he trobat una cabronada, de molt mal gust!!! M’han fotut un bon ensurt!!!”, al que un altre responia: “Doncs em sap greu, però no has entès res. Això va de conscienciar, no de fer broma”. La gran majoria de comentaris negatius s’han centrat en destacar que realment els havien espantat: “M’han fotut un ensurt! Pensava que era real… Buf“.

Amb tot, queda clar que la gent ha reaccionat a aquesta nova manera de cridar l’atenció. La cadena vol focalitzar la importància de ser conscients dels riscos de les malalties cardiovasculars, el que sembla que intentaran de totes les maneres possibles abans de l’emissió de La Marató el pròxim 18 de desembre.