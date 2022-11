Aquests seran els presentadors de ‘La Marató’ de TV3

TV3 escalfa motors abans de La Marató d’enguany, que s’emetrà el pròxim 18 de desembre. El programa solidari de la casa estarà centrat en les malalties cardiovasculars. L’infart, l’ictus i la mort sobtada centraran aquest espai que tindrà com a presentadors Helena Garcia Melero, Ariadna Oltra, Agnès Marquès, Eloi Vila, Quim Masferrer. A Catalunya Ràdio serà Roger Escapa qui s’encarregarà de dir la seva.

El programa seguirà el model dels últims anys, en el que sempre han compaginat les actuacions i entrevistes a plató amb un munt de connexions en directe per diferents punts de Catalunya. Han assegurat que el territori el faran servir com a metàfora del sistema cardiovascular.

Roger Escapa serà el primer presentador de La Marató, que arrencarà en tres sets situats en diferents punts. En aquesta franja comptarà amb l’ajuda d’Helena García Melero, Ariadna Oltra i Agnès Marquès en una estona en la que se centraran en comentar els principals factors de risc cardiovascular.

Quim Masferrer i Eloi Vila presentaran el vespre de La Marató

Helena García Melero presentarà des de les piscines del Club Natació Montjuïc i, des d’allà, parlarà de la importància de l’activitat física per la salut cardiovascular. Ariadna Oltra serà a la Fundació Alícia-Món Sant Benet, escenari en el què donaran consells als teleespectadors perquè coneguin com han d’alimentar-se per minimitzar el risc de patir una malaltia cardiovascular. Agnès Marquès, per la seva banda, farà la seva part del programa des del CAP de Bellver de Cerdanya i parlaran del seguiment d’aquestes patologies.

I un cop comenci el vespre, què? Serà llavors quan Quim Masferrer i Eloi Vila es posin al capdavant del programa en la seva part més entretinguda. Els veurem a dins dels estudis de TV3 i ja avisen que serà aquí quan podrem veure sorpreses. Quan comenci la nit, Melero, Oltra i Agnès es retrobaran amb els presentadors per posar fi al programa tots junts.