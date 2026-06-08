Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) arrencaran aquest dimarts amb una xifra rècord de participants. Un total de 45.821 estudiants s’han matriculat enguany als exàmens d’accés a la universitat, la xifra més alta registrada fins ara i un 44% superior a la de fa una dècada. Les proves encadenen així el cinquè rècord consecutiu de participació i consoliden una tendència de creixement sostingut que s’ha accentuat des de la pandèmia.
Les dades mostren l’evolució a l’alça dels darrers anys: si el 2016 es van registrar 31.654 matriculacions, enguany la xifra supera per primera vegada els 45.000 inscrits. L’any passat ja s’havia assolit un màxim històric, amb 44.140 estudiants. Els exàmens es faran en 223 tribunals distribuïts per tot Catalunya. Del total d’inscrits, 35.052 són alumnes que han acabat aquest curs el batxillerat, mentre que 5.965 provenen de cicles formatius de grau superior i 4.804 corresponen a matrícula lliure, és a dir, estudiants que es presenten per millorar nota o que no van fer les proves en cursos anteriors. Per demarcacions, Barcelona concentra la major part dels matriculats, amb 34.606 estudiants. Tarragona en registra 4.431, Girona 4.068 i Lleida 2.716.
Prova pilot contra l’ús d’aparells digitals
La principal novetat d’aquesta convocatòria és la incorporació d’una prova pilot per detectar dispositius electrònics que puguin servir per obtenir ajudes il·legítimes durant els exàmens. Totes les seus disposaran de detectors i els controls es faran de manera aleatòria si els vigilants tenen sospites. Els aparells electrònics, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars o bolígrafs digitals, hauran d’estar apagats i guardats dins de bosses o motxilles. Si se’n detecta l’ús, l’alumne serà expulsat de l’examen i obtindrà una qualificació de zero en aquella prova. A més, la comissió organitzadora podrà imposar sancions addicionals i fins i tot anul·lar la resta d’exàmens.
A banda de la prova pilot dels detectors, enguany s’ha posat en marxa també una prova pilot amb 19 instituts perquè els estudiants d’aquests centres puguin fer els tràmits relacionats amb l’accés a la universitat mitjançant l’IdCAT mòbil, sense necessitat d’haver d’accedir cada vegada amb un usuari i contrasenyes determinats.
Sense canvis en la correcció
Pel que fa als criteris de correcció, la convocatòria actual manté els mateixos que l’any passat. Les proves continuaran penalitzant les faltes ortogràfiques, gramaticals i de cohesió textual, especialment en les matèries lingüístiques i en aquelles que requereixen producció de text. Pel que fa al català i a la literatura catalana, s’aplicarà un màxim de descompte de 2 punts en el conjunt de l’examen. Les matèries que es consideren de producció de text -llengües estrangeres, història, història de la filosofia, geografia, literatura dramàtica, llengua i cultura llatines, llengua i cultura gregues i ara també arts escèniques i cor i tècnica vocal- aplicaran descomptes del 10% de la puntuació de l’exercici per manca de coherència i cohesió en la redacció i errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com deficiències en la presentació.
Els resultats es faran públics el pròxim 23 de juny a través del portal d’accés a la universitat.