Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) comenzarán este martes con una cifra récord de participantes. Un total de 45.821 estudiantes se han matriculado este año en los exámenes de acceso a la universidad, la cifra más alta registrada hasta ahora y un 44% superior a la de hace una década. Las pruebas encadenan así el quinto récord consecutivo de participación y consolidan una tendencia de crecimiento sostenido que se ha acentuado desde la pandemia.

Los datos muestran la evolución al alza de los últimos años: si en 2016 se registraron 31.654 matriculaciones, este año la cifra supera por primera vez los 45.000 inscritos. El año pasado ya se había alcanzado un máximo histórico, con 44.140 estudiantes. Los exámenes se realizarán en 223 tribunales distribuidos por toda Cataluña. Del total de inscritos, 35.052 son alumnos que han terminado este curso el bachillerato, mientras que 5.965 provienen de ciclos formativos de grado superior y 4.804 corresponden a matrícula libre, es decir, estudiantes que se presentan para mejorar nota o que no realizaron las pruebas en cursos anteriores. Por demarcaciones, Barcelona concentra la mayor parte de los matriculados, con 34.606 estudiantes. Tarragona registra 4.431, Girona 4.068 y Lleida 2.716.

Prueba piloto contra el uso de dispositivos digitales

La principal novedad de esta convocatoria es la incorporación de una prueba piloto para detectar dispositivos electrónicos que puedan servir para obtener ayudas ilegítimas durante los exámenes. Todas las sedes dispondrán de detectores y los controles se realizarán de manera aleatoria si los vigilantes tienen sospechas. Los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares o bolígrafos digitales, deberán estar apagados y guardados dentro de bolsas o mochilas. Si se detecta su uso, el alumno será expulsado del examen y obtendrá una calificación de cero en esa prueba. Además, la comisión organizadora podrá imponer sanciones adicionales y incluso anular el resto de exámenes.

Estudiantes en la Universidad Pompeu Fabra durante las pruebas de la selectividad / Europa Press

Aparte de la prueba piloto de los detectores, este año se ha puesto en marcha también una prueba piloto con 19 institutos para que los estudiantes de estos centros puedan realizar los trámites relacionados con el acceso a la universidad mediante el IdCAT móvil, sin necesidad de acceder cada vez con un usuario y contraseñas determinados.

Sin cambios en la corrección

En cuanto a los criterios de corrección, la convocatoria actual mantiene los mismos que el año pasado. Las pruebas continuarán penalizando las faltas ortográficas, gramaticales y de cohesión textual, especialmente en las materias lingüísticas y en aquellas que requieren producción de texto. En cuanto al catalán y a la literatura catalana, se aplicará un máximo de descuento de 2 puntos en el conjunto del examen. Las materias que se consideran de producción de texto -lenguas extranjeras, historia, historia de la filosofía, geografía, literatura dramática, lengua y cultura latinas, lengua y cultura griegas y ahora también artes escénicas y coro y técnica vocal- aplicarán descuentos del 10% de la puntuación del ejercicio por falta de coherencia y cohesión en la redacción y errores gramaticales, léxicos y ortográficos, así como deficiencias en la presentación.

Imagen de archivo de varios estudiantes en un examen de selectividad / Europa Press

Los resultados se harán públicos el próximo 23 de junio a través del portal de acceso a la universidad.