Con la publicación de las notas de la selectividad, todos se preguntan quiénes son los alumnos con mejor puntuación. En este caso, una alumna de Banyoles ocupa portadas con su 9,90 de media. Sin embargo, solo 318 estudiantes –de los 45.000 matriculados– han logrado notas excelentes; la mayoría mujeres (57%) y la mayoría estudiantes de centros públicos (el 57% también). El resto obtiene notas notablemente inferiores, en su mayoría por encima del 4 y por debajo del 8. La media de este año es de 6,403. Una nota que acumula cinco años de bajadas y cae casi medio punto respecto al 2022 (6,856).

Por otro lado, la nota de acceso, que se obtiene de la nota de las PAU y la media de la selectividad (tiene un peso del 60% sobre la media final), es ligeramente superior. La puntuación de este año (7,167) es similar a la del año pasado (7,181) y un poco por debajo del 7,294 de hace cinco años. Este incremento respecto a la media de las PAU es posible por las buenas notas con las que los alumnos cierran su etapa de bachillerato: la media del expediente académico (7,68) copia prácticamente la del año pasado (7,67) y se sitúa por encima de la de hace cinco años (7,59).

Es decir, que entre la nota del bachillerato y la nota de la selectividad hay 1,24 puntos de diferencia. Solo en dos comarcas (la Garrotxa y el Pla de l’Estany), la diferencia entre las notas académicas y las pruebas de la selectividad está por debajo del 1. En el otro extremo encontramos comarcas como el Alt Camp, el Berguedà o el Bages, donde la diferencia está entre los dos puntos y el punto y medio.

Estudiantes esperando para comenzar la selectividad en la UPF / EP

Las asignaturas con mejor y peor nota

Por materias, el examen de lengua castellana y literatura alcanza la puntuación más alta con una media que roza el notable (6,96) y lengua catalana obtiene una nota de 6,46. El inglés también aprueba con una puntuación de 6,71. También en lengua extranjera, las pruebas de francés y alemán superan el notable, aunque cabe tener en cuenta que solo 382 estudiantes –los más preparados respectivamente– han optado por evaluarse en un idioma extranjero que no sea el inglés.

Historia e Historia de la Filosofía, las otras dos materias obligatorias –los alumnos debían escoger una de las dos– han obtenido una media de 6,47 y de 6,77 respectivamente. Respecto a las materias específicas, Biología, Geografía, Física y Funcionamiento de la Empresa han sido las más escogidas, con puntuaciones por encima del 6 en todos los casos. La nota más alta es para la asignatura de Coro y Técnica Vocal, de la que solo se han evaluado 220 estudiantes. Contrasta con la nota de matemáticas, la peor de todas con un 4,2 de media.

La selectividad de este año ha alcanzado un nuevo récord de matriculaciones, con un total de 54.743 alumnos inscritos en las pruebas. Finalmente, se han presentado unos 44.800 y se han corregido un total de 248.792 exámenes. Un 58% de los participantes eran mujeres y un 41% hombres. El 96% ha superado la fase de acceso, con notas superiores en Girona y Barcelona que en el resto de universidades del país.