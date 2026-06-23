Laura Tellada, alumna del Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha obtenido la mejor nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con un 9,90 de promedio. Es la mejor puntuación de este año, por delante de cuatro alumnos de la demarcación de Barcelona que han superado las pruebas con un 9,80: Martina Gutiérrez, del Institut Vallès de Sabadell; Enric Sánchez, del Colegio Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; Tomàs Alfonso Torralbo, del Institut Torre del Palau de Terrassa, y Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.

En otras zonas del país, en Reus, Miquel Edo, alumno del Institut Baix Camp, ha obtenido un 9,7. Y Lucia Garcia, del Institut els Planells de Artesa de Segre es la nota más alta de la zona de Ponent con un 9,6.

Los estudiantes pueden consultar en este enlace las notas de la selectividad / Marta Cardenal

Récord de matriculaciones

La selectividad de este año se ha celebrado con normalidad a pesar del nuevo récord de inscritos –45.000 alumnos– y las dudas que generaban las restricciones de movilidad derivadas de la visita del Papa León XIV a Barcelona. Algunos alumnos optaron por adelantar sus desplazamientos para llegar puntuales, después de que el Gobierno recomendara a la población el teletrabajo. En todo caso, desde el Departamento de Universidades han remarcado que no ha habido ningún impedimento para hacer las pruebas.

Todo esto en un año marcado por el estallido de las protestas de los docentes en la calle, que han hecho cinco días de huelga este último trimestre. Los sindicatos y las asociaciones de directores han apuntado, en todo caso, que la mayoría de las huelgas se han producido durante las clases de repaso y que la mayoría de alumnos apuestan por estudiar la selectividad por su cuenta. En este sentido, la huelga también del personal de bibliotecas sí que ha afectado las semanas previas a las PAU.

Los exámenes de física y el listening de inglés han sido lo que más dificultades ha generado a los alumnos, que en líneas generales describirán la selectividad de este año como “asequible”.