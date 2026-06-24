Los institutos de cinco comarcas catalanas estarán completamente satisfechos esta semana. Porque solo cinco territorios han conseguido un pleno de aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que ha publicado las notas esta semana. El caso más destacado es el de la Garrotxa, por el volumen de estudiantes que presentaba: los 210 alumnos que se han presentado a la selectividad han superado el trámite con una media de 6,817.

Pueden decir lo mismo los centros del Pla d’Estany y del Pallars Jussà, que presentaban más de un centenar de estudiantes en las pruebas. En ambos casos, todos los alumnos han superado los exámenes con notas medias de 7,003 y 6,388. Dos comarcas más pequeñas completan la lista. En la Segarra se presentaron 77 estudiantes, que han logrado una nota media de 6,529, y en la Ribera d’Ebre había 54 matriculados, todos aprobados con una nota global de 6,496.

Algunas de estas comarcas también registran la menor diferencia entre la nota de las pruebas de acceso y el expediente académico de bachillerato, que recoge la media del curso y suele ser superior a la nota de la selectividad en la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta todos los resultados, la diferencia entre ambas notas en Cataluña es de 1,24 puntos a favor de las PAU, pero hay casos como la Garrotxa, la Ribera d’Ebre o el Montsià en que la diferencia es de menos de un punto.

Diferentes estudiantes de bachillerato realizan las pruebas de acceso a la universidad | David Zorrakino / Europa Press

El caso del Pla de l’Estany: mejor nota y mejor media de las PAU

El caso del Pla de l’Estany es también anecdótico porque suma la nota media más alta registrada este año. El 7,003 de los alumnos de la comarca supera la puntuación de 6,566 que registran los alumnos del Montsià. También se da el caso de que la mejor nota de la selectividad (9,90) la ha conseguido una alumna de Banyoles , la capital. Laura Tellada era alumna del Instituto Pere Alsius i Torrent.

En líneas generales, han aprobado la selectividad 32.425 estudiantes, el 96,45% de los alumnos que se examinaban. La media de las PAU es de 6,414, casi un punto y medio por debajo de la media de las notas de bachillerato (7,69). El cálculo global, en el que el peso del expediente pesa un poco más que el de la selectividad, es de 7,180.