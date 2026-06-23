Muchos de los 17.000 estudiantes que habían optado por examinarse de matemáticas en la selectividad se habrán arrepentido al ver las notas, que se publicaron este martes. La media cae dos puntos respecto al año pasado y se sitúa en un 4,18, la peor de la última década. La consejera de Universidades, Núria Montserrat, ha reconocido que no es un resultado “satisfactorio”, a pesar de defender que el modelo de examen “es el mismo del año pasado” y “se ajusta al currículo” de bachillerato.

Rebatiendo las críticas, la consejera ha admitido que el examen de matemáticas supone un “reto” para los estudiantes y ha insistido en que las pruebas «las preparan los expertos» con “rigor académico”. Matemáticas es la única de las 35 materias con una nota por debajo del aprobado. En el caso de su asignatura hermana, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, que es menos académica, la nota media aumenta hasta los 5,64.

El resto de asignaturas tecnológicas completan la lista de notas más bajas. Tecnología e ingeniería también cae más de un punto respecto a la selectividad del año pasado, con una nota media este año de 5,45. Dos de las científicas, Geología y Biología, con un 5,42 y 6,02 son las otras asignaturas con notas bajas, aunque en este caso ambas superan el aprobado.

Mejor nota en castellano que en catalán

Lengua catalana y literatura sigue siendo, por otro lado, la asignatura obligatoria con peor nota. El 6,96 de este año mejora la nota del anterior (6,40), pero queda a cierta distancia del 7,08 de 2022. Los estudiantes también superan lengua y literatura castellana –con mejor nota (6,96) que el examen de catalán– e Historia o Filosofía (6,47 y 6,77 respectivamente).

En lengua extranjera, la mayoría de alumnos –unos 33.000– han escogido el inglés, alcanzando una puntuación media de 6,71. El segundo idioma elegido es el francés, con solo 278 estudiantes que tienen una nota de 7,44. El alemán y el italiano no llegan al centenar de alumnos y tienen puntuaciones notables.

Este año se han matriculado 34.859 personas en la fase obligatoria para el alumnado de bachillerato. El 95,68% de los alumnos aprueban la selectividad, con una nota media de 6,403. La nota media del expediente de bachillerato –solo las notas del curso– de los aprobados es un 7,68. En la Garrotxa, Osona, el Pla d’Urgell, el Pla de l’Estany y la Ribera d’Ebre hay la tasa de aprobados más alta. En cambio, el valor más bajo (92,63%) lo encontramos en el Alt Camp, comarca en la que también se da la nota media de las PAU más baja, con un 6,029.