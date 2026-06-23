Molts dels 17.000 estudiants que havien apostat per examinar-se de matemàtiques a la selectivitat s’hauran penedit en veure les notes, que s’han publicat aquest dimarts. La mitjana cau dos punts respecte de l’any passat i se situa en un 4,18, la pitjor de l’última dècada. La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no és un resultat “satisfactori”, malgrat defensar que el model d’examen “és el mateix de l’any passat” i “s’ajusta al currículum” de batxillerat.
Rebatent les crítiques, la consellera ha admès que l’examen de matemàtiques suposa un “repte” per als estudiants i ha insistit que les proves “les preparen els experts” amb “rigor acadèmic”. Matemàtiques és l’única de les 35 matèries amb una nota per sota de l’aprovat. En el cas de la seva assignatura germana, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, que és menys acadèmica, la nota mitjana augmenta fins als 5,64.
La resta d’assignatures tecnològiques completen el llistat de notes més baixes. Tecnologia i enginyeria també cau més d’un punt respecte a la selectivitat de l’any passat, amb una nota mitjana enguany de 5,45. Dues de científiques, Geologia i Biologia, amb un 5,42 i 6,02 són les altres assignatures amb notes baixes, si bé en aquest cas totes dues superen l’aprovat.
Millor nota en castellà que en català
Llengua catalana i literatura continua sent, d’altra banda, l’assignatura obligatòria amb pitjor nota. El 6,96 d’aquest any millora la nota de l’anterior (6,40), però queda a certa distància del 7,08 del 2022. Els estudiants també superen llengua i literatura castellana –amb millor nota (6,96) que l’examen de català– i Història o Filosofia (6,47 i 6,77 respectivament).
En llengua estrangera, la majoria d’alumnes –uns 33.000– han escollit l’anglès, assolint una puntuació mitjana de 6,71. La segona llengua triada és la francesa, amb només 278 estudiants que tenen una nota de 7,44. L’alemany i l’italià no arriben al centenar d’alumnes i tenen puntuacions notables.
Aquest s’han matriculat 34.859 persones en la fase obligatòria per a l’alumnat de batxillerat. El 95,68% dels alumnes aproven la selectivitat, amb una nota mitjana de 6,403. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat –només les notes del curs– dels aprovats és un 7,68. A les de la Garrotxa, Osona, el Pla d’Urgell, el Pla de l’Estany i la Ribera d’Ebre hi ha la taxa d’aprovats més alta. En canvi, el valor més baix (92,63%) el trobem a l’Alt Camp, comarca en què també es dona la nota mitjana de les PAU més baixa, amb un 6,029.