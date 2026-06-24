Els instituts de cinc comarques catalanes estaran completament satisfets aquesta setmana. Perquè només cinc territoris han aconseguit un ple d’aprovats a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), que ha publicat les notes aquesta setmana. El cas més destacat és el de la Garrotxa, pel volum d’estudiants que presentava: els 210 alumnes que s’han presentat a la selectivitat han superat el tràmit amb una mitjana de 6,817.
Poden dir el mateix els centres del Pla d’Estany i del Pallars Jussà, que presentaven més d’un centenar d’estudiants a les proves. En tots dos casos, tots els alumnes han superat els exàmens amb notes mitjanes de 7,003 i 6,388. Dues comarques més petites completen la llista. A la Segarra s’hi presentaven 77 estudiants, que han assolit una nota mitjana de 6,529, i a la Ribera d’Ebre hi havia 54 matriculats, tots ells aprovats amb una nota global de 6,496.
Algunes d’aquestes comarques també registren la diferència més petita entre la nota de les proves d’accés i l’expedient acadèmic de batxillerat, que recull la mitjana del curs i acostuma a ser superior a la nota de la selectivitat en la majoria dels casos. Tenint en compte tots els resultats, la diferència entre totes dues notes a Catalunya és d’1,24 punts en favor de les PAU, però hi ha casos com la Garrotxa, la Ribera d’Ebre o el Montsià en què la diferència és de menys d’un punt.
El cas del Pla de l’Estany: millor nota i millor mitjana de les PAU
El cas del Pla de l’Estany és també anecdòtic perquè suma la nota mitjana més alta registrada aquest any. El 7,003 dels alumnes de la comarca supera la puntuació de 6,566 que registren els alumnes del Montsià. També es dona el cas que la millor nota de la selectivitat (9,90) l’ha aconseguit una alumna de Banyoles, la capital. Laura Tellada era alumna de l’Institut Pere Alsius i Torrent.
En línies generals, han aprovat la selectivitat 32.425 estudiants, el 96,45% dels alumnes que s’examinaven. La mitjana de les PAU és de 6,414, gairebé un punt i mig per sota de la mitjana de les notes de batxillerat (7,69). El càlcul global, en què el pes de l’expedient pesa una mica més que el de la selectivitat, és de 7,180.
Les millors notes apareixen en assignatures específiques poc cursades, com ara Tècnica Vocal, que obté una mitjana que frega el 8,5. Les llengües milloren respecte de l’any passat, malgrat un petit sotrac de l’Anglès, i Història i Història de la Filosofia incrementen respecte de l’any passat amb notes que volten el 6,5. Matemàtiques és l’apunt negatiu de les proves, amb un suspens generalitzat la nota més baixa en una dècada a la selectivitat (4,18).