Laura Tellada, alumna de l’Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha obtingut la millor nota de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) amb un 9,90 de mitjana. És la millor puntuació d’aquest any, per davant de quatre alumnes de la demarcació de Barcelona que han superat les proves amb un 9,80: la Martina Gutiérrez, de l’Institut Vallès de Sabadell; l’Enric Sánchez, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia; el Tomàs Alfonso Torralbo, de l’Institut Torre del Palau de Terrassa, i el Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
En altres zones del país, a Reus, en Miquel Edo, alumne de l’Institut Baix Camp, ha obtingut un 9,7. I Lucia Garcia, de l’Institut els Planells d’Artesa de Segre és la nota més alta de la zona de Ponent amb un 9,6.
Rècord de matriculacions
La selectivitat d’aquest any s’ha celebrat amb normalitat malgrat el nou rècord d’inscrits –45.000 alumnes– i els dubtes que generaven les restriccions de mobilitat derivada de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Alguns alumnes van optar per avançar els seus desplaçaments per arribar puntuals, després que el Govern recomanés a la població el teletreball. En tot cas, des del Departament d’Universitats han remarcat que no hi ha hagut cap impediment per fer les proves.
Tot plegat en un any marcat per l’esclat de les protestes dels docents al carrer, que han fet cinc dies de vaga aquest últim trimestre. Els sindicats i les associacions de directors han apuntat, en tot cas, que la majoria de les vagues s’han produït durant les cases de repàs i que la majoria d’alumnes aposten per estudiar la selectivitat pel seu compte. En aquest sentit, la vaga també del personal de biblioteques sí que ha afectat les setmanes prèvies a les PAU.
Els exàmens de física i el listening d’anglès han estat el que més dificultats ha generat als alumnes, que en línies generals descriuran la selectivitat d’aquest any com a “assequible”.