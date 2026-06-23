Amb la publicació de les notes de la selectivitat, tothom es pregunta qui són els alumnes amb millor puntuació. En aquest cas, una alumna de Banyoles ocupa portades amb el seu 9,90 de mitjana. Ara bé, només 318 estudiants –dels 45.000 matriculats– han aconseguit notes excel·lents; la majoria dones (57%) i la majoria estudiants de centres públics (el 57% també). La resta de mortals obtenen notes notablement inferiors, majoritàriament per sobre del 4 i per sota del 8. La mitjana d’aquest any és de 6,403. Una nota que acumula cinc anys de baixades i cau gairebé mig punt respecte al 2022 (6,856).
D’altra banda, la nota d’accés, que surt de la nota de les PAU i la mitjana de la selectivitat (té un pes del 60% sobre la mitjana final), és lleugerament superior. La puntuació d’aquest any (7,167) és similar a la de l’any passat (7,181) i una mica per sota del 7,294 de fa cinc anys. Aquest increment respecte de la mitjana de les PAU és possible per les bones notes amb què els alumnes tanquen la seva etapa de batxillerat: la mitjana de l’expedient acadèmic (7,68) copia pràcticament la de l’any passat (7,67) i se situa per sobre de la de fa cinc anys (7,59).
És a dir, que entre la nota del batxillerat i la nota de la selectivitat hi ha 1,24 punts de diferència. Només en dues comarques (la Garrotxa i el Pla de l’Estany), la diferència entre les notes acadèmiques i les proves de la selectivitat estan per sota de l’1. A l’altre extrem trobem comarques com l’Alt Camp, el Berguedà o el Bages, on la diferència està entre els dos punts i el punt i mig.
Les assignatures amb millor i pitjor nota
Per matèries, l’examen de llengua castellana i literatura assoleix la puntuació més alta amb una mitjana que frega el notable (6,96) i llengua catalana obté una nota de 6,46. L’anglès també aprova amb una puntuació de 6,71. També en llengua estrangera, les proves de francès i alemany superen el notable, si bé cal tenir en compte que només 382 estudiants –els més preparats respectivament– han apostat per avaluar-se en una llengua estrangera que no sigui l’anglès.
Història i Història de la Filosofia, les altres dues matèries obligatòries –els alumnes havien d’escollir una de les dues– han obtingut una mitjana de 6,47 i de 6,77 respectivament. Respecte a les matèries específiques, Biologia, Geografia, Física i Funcionament de l’Empresa han estat les més escollides, amb puntuacions per sobre del 6 en tots els casos. La nota més alta és per a l’assignatura de Cor i Tècnica Vocal, de la qual només se n’han avaluat 220 estudiants. Contrasta amb la nota de matemàtiques, la pitjor de totes amb un 4,2 de mitjana.
La selectivitat d’aquest any ha assolit un nou rècord de matriculacions, amb un total de 54.743 alumnes inscrits a les proves. Finalment, se n’han presentat uns 44.800 i s’han corregit un total de 248.792 exàmens. Un 58% de les participants eren dones i un 41% homes. El 96% ha superat la fase d’accés, amb notes superiors a Girona i Barcelona que a la resta d’universitats del país.