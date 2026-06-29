Les dades d’abandonament escolar aguditzen la crisi de resultats que arrossega l’escola catalana, segons les dades recollides en l’Anuari de l’Educació a Catalunya de l’entitat Equitat.org. Els indicadors dels últims anys continuen en estat crític i es compliquen segons el nivell de renda de les famílies: l‘abandonament de l’alumnat més pobre ha incrementat fins al 25,3%, una xifra que és set vegades més alta que la de l’alumnat més ric (3,8%). Els alumnes amb necessitats especials per qüestions socieconòmiques també creixen en totes les etapes educatives, situant-se en un 5% a primària i un 6,6% a secundària. En aquest sentit, l’informe avisa que el pes de l’origen social “afecta en les trajectòries i els nivells d’aprenentatge dels estudiants”.
L’anuari també posa l’accent en la crisi que travessa la secundària. Més s dades: els últims cinc cursos, les graduacions a l’ESO han baixat sis punts (del 93% al 87%), situant-se per sota de la mitjana estatal i europea; els joves amb estudis secundaris postobligatoris no superen la barrera del 80%: i en el cas d’estudiants universitaris, la xifra és del 60%. Són resultats “desencoratjadors”, ha resumit la Mònica Nadal, directora de recerca de la fundació Equitat.org en la presentació de l’anuari.
L’estancament també es nota en els resultats acadèmics. Els mals registres en matemàtiques, que aquest any s’han notat sobretot a la selectivitat, serveixen d’exemple per explicar les diferències entre etapes educatives. L’anuari alerta que el nombre d’alumnes amb un nivell baix en aquesta assignatura creix un 22% a la secundària. Els resultats baixos també s’enquisten en altres assignatures com l’anglès: set de cada deu alumnes no aconsegueixen revertir a l’ESO els mals resultats assolits a la primària. I en llengua catalana, els alumnes amb un rendiment baix passa del 12,3% al 15,8%.
L’entitat ha demanat centrar-se en la primària, etapa en què es “consoliden aprenentatges fonamentals” que “tindran impacte a la secundària” per refer-se de la mala dinàmica, doblant, per exemple, els docents als centres de més complexitat.
Prioritzar el finançament als centres més complexos
En el seu informe anual, l’entitat Equitat.org proposa dues actuacions prioritàries per revertir la mala dinàmica, tant d’escolarització com de resultats. En primera instància, demana garantir més recursos allà on hi ha més complexitat amb una fórmula de finançament segons les necessitats de cada centre. En aquests moments, la Generalitat aposta per una política “de fets consumats”, ha lamentat Francesc Pedró, catedràtic de la UPF i director de l’estudi.
“L’administració atorga recursos extres als centres de més complexitat, però sempre a posteriori, un cop s’ha fet el repartiment principal, el més gran”, ha detallat Pedró. “Acaba sent una dotació molt marginal”, ha afegit Miquel Àngel Alegre, codirector de l’informe. El finançament per fórmula que demana l’informe canviaria aquesta dinàmica, reconeixent que hi ha diferents perfils de centres, amb necessitats diferents; els diners no es repartirien segons el nombre d’alumnes, sinó tenint en compte la complexitat de cada escola.
L’altra proposta se centra en l’educació postobligatòria. Els graduats no superen el 80% i l’entitat insisteix en la necessitat de “posar més facilitats” als joves perquè estudiïn un grau en Formació Professional. En aquest sentit, es proposa la creació de 8.000 places noves, una beca a tot l’alumnat en situació de pobresa o una activitat setmanal d’extraescolars.
La crisi d’escolarització s’explica sobretot per les “desigualtats socials” i la “incapacitat de corregir-les”, apunta l’entitat de recerca educativa. “Sense una aposta política contra les desigualtats educatives no es pot millorar el sistema”, afegeix. En aquest sentit, l’entitat recorda que els nivells d’inversió d’Educació (14,1%) encara són força inferiors als d’abans de les retallades (15,5% el 2013).