Alba Paul va arribar a la gran final de Supervivientes després de tres mesos de molt patiment. La influencer de Girona, a qui molta gent coneix per ser la dona de Dulceida, ho va donar tot en una experiència complicada que va posar a prova el seu cos i també la ment. Ara que ha passat un mes des que tornés a casa, ha reflexionat sobre les seqüeles que li ha deixat el pas per aquest concurs de televisió tan extrem. Els seguidors s’han interessat sobre el seu estat en un retorn que sempre costa, tenint en compte que els concursants d’altres edicions han lamentat públicament que costa molt recuperar-se físicament després de tantes setmanes sense menjar pràcticament res.
En un preguntes i respostes que ha compartit al seu perfil d’Instagram, Alba Paul confessa que la part positiva de tot això és que la relació amb Dulceida s’ha enfortit. De fet, ha compartit un vídeo que les mostra abraçades i fent-se petons sense parar: “Ara estem tot el dia així”, ha confessat. Estar tant de temps lluny li ha permès tenir temps de reflexionar i Alba Paul ha arribat a una conclusió clara: “No feia més que pensar en la sort que tinc de tenir la família que tinc i amb ella al meu costat. La trobava massa a faltar”.
Concursar a Supervivientes també l’ha forçat a estar separada de la seva filla, la petita Aria d’un any i mig. Com va reaccionar quan la va veure després de tres mesos sense ella? Doncs com si no hagués marxat mai, pel que diu Alba Paul: “Ara estem enganxades tot el dia”. No ha estat fàcil estar tants dies sense ella i, de fet, reconeix que aquest és un dels motius que li treu les ganes de repetir l’experiència en una futura edició de famosos: “Mai no pots dir mai, però ara mateix ho descarto del tot”.
Quines seqüeles físiques li han quedat a Alba Paul després de Supervivientes?
Alba Paul troba a faltar nedar per aquells esculls de coral, un moment de pau total que no tornarà a tenir. Si li ha estat “complicat” tornar a casa és perquè ha estat tres mesos “en una bombolla” en la qual només pensava a sobreviure: “La teva ment perd el focus en les responsabilitats i en el que és la vida real”. “Quan tornes, tens la sensació de voler aturar el temps perquè has perdut tres mesos de la teva vida, amb totes les responsabilitats pendents, feines endarrerides, t’has de posar al dia… és molt boig”, ha explicat.
I com es troba la creadora de contingut? Físicament, descriu el seu estat com “regular”. Ha sotmès el seu cos a una situació extrema i diu que ha de fer-se proves a veure com l’ha afectat. Entre les seqüeles que pateix, per exemple, que tingui “moltíssima ansietat pel menjar” i el consegüent efecte rebot que l’ha fet engreixar-se 8 kg des que va tornar. Li cauen “moltíssim” els cabells, se sent més dèbil físicament, té el colesterol “altíssim”, molts mals de panxa o marques per tot el cos. “Entenc que el meu cos ha patit un estrès important i encara s’està aclimatant”, afegeix. La bona notícia és que, almenys psicològicament, està “millor” del que creia que estaria.
Una altra exconcursant que se suma a la llista de personatges famosos que han estat concursants del programa de Telecinco i han tornat d’Hondures amb problemes d’adaptació o, fins i tot, de salut.