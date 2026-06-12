Alba Paul ha arribat a la gran final de Supervivientes i ha estat a punt d’endur-se la victòria. El concurs que ha fet ha estat increïble, s’ha superat a si mateixa, ha estat la noia que més ha pescat i ha guanyat un munt de proves. No ha pogut ser, finalment, i Maica li ha pres el premi en una votació d’infart. Després de 97 dies, les dues aspirants han guanyat la partida a Alvar Seguí i José Manuel Soto; que han quedat en tercera i quarta posició. Tots quatre s’ho podrien arribar a merèixer, encara que el clam era bastant unànime que havia de guanyar una de les dues noies o, en tot cas, l’Alvar.
Els seguidors del concurs han estat testimonis, també, de l’esperada retrobada d’Alba Paul i la seva dona Dulceida. No ha estat com s’esperaven, per això, ja que han volgut sorprendre la concursant en un joc en què havia d’alliberar la dona, que es trobava tancada en una gàbia i era l’encarregada de guiar-la. L’abraçada ha estat molt maca, amb molta emoció i màgia entre elles.
Després, quan va entrar a plató, s’ha emocionat moltíssim quan va veure que els pares havien acudit a rebre-la: “Ja ens ho explicaràs tot, però has crescut molt. Quina dona tinc!”, ha aplaudit Dulceida.
Alba Paul confessa que ha patit pel futur de la relació amb Dulceida
Els concursants tenen temps de reflexionar molt, en aquesta experiència televisiva. Des d’aquesta illa deserta d’Hondures, Alba Paul hauria pensat molt en la seva relació amb Dulceida i ara ha confessat que ha arribat a témer pel futur d’aquest matrimoni. La distància mai no és fàcil i aquest pensament hauria tingut força en el seu subconscient: “L’he trobat molt a faltar i he tingut malsons molts dies, en què sentia que tornaria a casa i ja no m’estimaria. Em deia que ja no li agradava, que l’havia abandonat tres mesos i mig i això havia fet que tot passés”, li ha reconegut a Jorge Javier Vázquez.
Dulceida li ha deixat clar que eren pors infundades, ja que continua estimant-la moltíssim. El que més ha agradat a la gironina ha estat sentir que la filla està “fenomenal”: “Sempre veu els teus vídeos i diu que la mama ha de ser guanyadora perquè t’estima“.
Maica, guanyadora de Supervivientes 2026
Com dèiem, Maica ha resultat la guanyadora d’aquesta edició de Supervivientes. La concursant s’ha mostrat eufòrica, i també sorpresa, quan li han comunicat que era ella qui s’enduia els 200.000 € de premi. El concurs ha estat dur per a ella, que patia una barrera mental i de por molt intensa: “Ha estat un orgull aconseguir arribar fins a la final”.
Com passa sempre en aquests casos, des de Telecinco han volgut preguntar-li què farà amb els diners del premi. Ella ho té clar: “Crearé la meva marca personal i donaré l’entrada a una casa aquí a Madrid”.
Els companys han dit que troben que és la “justa” guanyadora perquè ha estat una concursant “molt completa”. Una decisió final que tanca una edició que ha donat bones audiències a una cadena privada que les necessita.