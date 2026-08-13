Lamine Yamal ha organitzat una macrofesta per al seu 19è aniversari en una finca als afores de Barcelona que és coneguda per les bodes precioses -i caríssimes- que s’hi celebren. Després de l’escàndol que va generar la festa de l’any passat, quan va saber-se que havia contractat noies de companyia i persones amb nanisme, ha preferit pagar més diners i garantir que hi hauria privacitat absoluta. Ara bé, el que no ha pogut evitar ha estat que es filtrin alguns detalls a la premsa. Per exemple? La localització de la festa, la llista de convidats, el caprici caríssim que ha contractat o els regals que ha donat als convidats.
El futbolista del Barça va llogar el Mas de Sant Lleí i, allà, va convocar un grup d’amics i influencers que van quedar-se bocabadats amb l’espectacle que els havia preparat. S’havia dit que la celebració seria a les nou del vespre, però un periodista de Lecturas que va desplaçar-se fins allà va ser testimoni de l’arribada de jugadors culers a partir de les sis de la tarda. Amb el cotxe particular o d’aquests amb els vidres tintats, tots arribaven amb ganes de passar-s’ho bé.
La llista de futbolistes que el va acompanyar en aquesta celebració és llarga, ja que hi van veure Pau Cubarsí, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín, Joan García, Wojciech Szczesny, Marc Bernal, Jules Koundé i Héctor Fort. Ara bé, no només va ser una reunió d’esportistes. De fet, gràcies a Instagram hem vist Dulceida, Alba Paul o Bad Gyal entre les convidades. No se sabia que eren amigues de Lamine, però també pot ser que les hagi inclòs en aquesta llista perquè són personalitats del star-system català que “havien de ser-hi”. Els cantants convidats, que previsiblement també van actuar, van ser estrelles de la talla d’Ozuna, Myke Towers, Anuel AA o Morad.
Fotomaton, fast food i molta música a la festa de Lamine Yamal
Totes anaven estupendes, uns looks que els han anat bé per a alguns moments de la festa com quan han col·locat un fotomaton per fer-se instantànies divertides. I, com molts sospitaven, el dispositiu de seguretat que es va muntar a l’entrada va ser fort: amb tres controls d’accés i drons amb càmeres termogràfiques per vigilar el perímetre de la finca.
La festa es va allargar fins a les 3 de la matinada, sense focs artificials ni helicòpters. I el menú? Se sap que va incloure carn, peix i pernil, amb especial protagonisme del càtering japonès de Nomo, que va oferir sushi i nigiris. Més tard, Lamine va demanar menjar de McDonald’s per valor de 1.200 euros.
Sembla que els convidats van marxar amb regals, pel que diuen, ja que s’han vist amb productes d’una marca de crema solar i xancletes. Cap a les 2.45 h, Lamine Yamal hauria abandonat la finca amb la seva família en tres furgonetes amb els vidres tintats. Tot i això, la celebració no va acabar aquí: alguns convidats van continuar la nit en una after party a la discoteca Shoko de Barcelona, mentre que altres van optar per anar directament a l’hotel on tenia una habitació reservada.