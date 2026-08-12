Froilán de Marichalar ha estat un dels protagonistes d’una de les revistes del cor d’aquest dimecres perquè, per primera vegada, l’han captat a la platja amb la seva nova parella. Els periodistes el persegueixen des que comencés a tenir parella, ja que sembla que hi ha molts tafaners interessats a conèixer els detalls del seu currículum amorós.
Després de la seva relació de tres anys amb Mar Torres, la neta del propietari d’El Pozo, se l’ha relacionat amb diverses noies com la influencer Belén Perea o Miri, l’exconcursant de Masterchef. Ara, ha refet la seva vida sentimental amb Carla, una jove a qui ja podem posar cara.
Els paparazzi els han fotografiat a Eivissa, on estan passant part de les vacances d’estiu. Després dels dies amb la família a bord d’un vaixell a Mallorca, ara ha canviat d’illa per gaudir d’una escapada romàntica a la platja. El fill d’Elena de Borbó manté una relació amb aquesta madrilenya des de la primavera, pel que diuen, i aquesta història d’amor estaria més que consolidada. De fet, des de la revista Semana asseguren que s’ha convertit en algú “molt important” a la seva vida.
Què han fet Froilán i la nova xicota a les vacances a Eivissa?
A Eivissa, Froilán s’ha retrobat amb la seva parella i un grup d’amics. I, tal com podem comprovar a les fotos, s’ho ha passat d’allò més bé. Els han vist a bord d’un vaixell, a la platja prenent el sol, nedant a l’aigua… totalment relaxats i exprimint al màxim cada moment: “Una escena molt romàntica i especial, en la qual la noia llueix un somriure d’orella a orella”.
I qui és aquesta tal Carla que ha conquistat el cor de l’aristòcrata? Diuen, des de la revista, que es tracta d’una noia nascuda a Madrid que treballa en el sector de l’aviació privada. Més concretament, s’ha filtrat a la premsa que és comercial d’una empresa d’avions privats. Fonts properes a ells expliquen que es coneixien des de fa temps per amics en comú, però que no ha estat fins fa pocs mesos que han decidit provar sort com a parella.
Tres mesos després de saber-se que han començat a sortir, ara gaudeixen dels últims dies junts abans que Froilán hagi de tornar a Abu Dhabi on treballa des de fa tres anys. Cap dels dos no ha parlat sobre la relació que mantenen a distància i, de fet, ni tan sols han confirmat que surtin junts i tot són especulacions nascudes de les fotografies tendres que protagonitzen. Que se’ls hagi vist agafant-se de la mà en públic reforça aquesta idea, és clar. Caldrà esperar per conèixer més detalls d’un amor que desperta molta curiositat.