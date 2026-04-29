Froilán torna a somriure, si més no pel que fa a la seva vida sentimental. El currículum amorós del fill d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar és molt extens i, ara, suma una altra parella. La revista Semana l’ha fet protagonista de la portada que ha publicat aquest dimecres, en la qual se’l veu acompanyat d’una noia jove i atractiva amb qui comparteix mirades còmplices o també abraçades.
Cal recordar que l’aristòcrata viu a Abu Dhabi des de fa un parell d’anys, però és molt habitual veure’l passejar-se per Madrid així que deu tenir un munt de dies de vacances. Com és que es troba a la capital espanyola? Segons la informació que els arriba, perquè li han permès marxar d’allà “pel conflicte a l’Orient Mitjà”. De fet, deixen caure que podria haver pres la decisió de traslladar-se temporalment a la ciutat on s’ha criat fins que la situació es calmi.
Totes les fotos de Froilán i la seva nova amiga especial
Les fotografies que han captat els paparazzi el mostren relaxat, vestit de manera casual, i gaudint del bon temps amb aquesta nova amiga especial: “Mirades, somriures i complicitat són alguns dels ingedients d’aquest reprotatge fotogràfic“, descriuen. De fet, d’aquestes instantànies s’extreu que es mostren propers i que existeix una “gran afinitat” entre ells. Abraçats al parc del Retiro i dinant junts, no van amargar-se quan van veure que els perseguien amb la càmera.
L’última parella que se li coneixia era Belén Perea, la mallorquina amb qui van trencar el juny del 2025. Abans havia confirmat la relació amb Mar Torres, la influencer, amb qui va sortir durant uns quants anys -amb diverses ruptures i reconciliacions al llarg del temps-. Sobre els rumors que el relacionaven amb la Miri, l’exconcursant de Masterchef, simplement van fer-ne broma i ràpidament van dir que simplement es portaven bé. Què hi haurà amb aquesta noia i de qui es tracta encara és un misteri, però la fotografia ha corregut com la pólvora i la curiositat també.
Sorprenentment, sempre agrada saber amb qui surten els nets de Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia. La vida sentimental dels Borbons fa gràcia als més tafaners, que demanen saber més i més detalls d’una vida privada que volen que sigui més que pública. Ells no acostumen a concedir entrevistes sobre el tema, és clar, però això no evita que les revistes del cor fiquin el nas en unes històries que moltes vegades acaben traient-se de mare abans que sigui res seriós. Sigui com sigui, els paparazzi tenen ara una nova víctima a perseguir ara que se sap que passarà una temporada a Madrid.