Elena de Borbó i Jaime de Marichalar van anunciar la seva separació fa ara 18 anys, encara que no van fer servir aquest terme sinó l’eufemisme -i ja icònic- anunciem el cessament temporal de la nostra convivència. Els aristòcrates no convivien des del 2007, però hi havia molts problemes en el seu matrimoni des de tres anys abans. Diuen des de la revista Lecturas que la filla gran de Joan Carles i Sofia va intentar-ho tot i, de fet, confiava que la relació podia tenir una mínima salvació possible. Però, des de l’inici de la crisi, aquella història estava “condemnada” si fem cas al que han explicat fonts properes a la parella.
Com va gestar-se tota aquella història? I què va passar entre ells per passar de formar una parella molt tendra en públic a divorciar-se poc després? Ens hem de remuntar al 2001, tal com ens recomanen des de la revista del cor, un any en què ells estaven “exultants i molt enamorats” amb Froilán i Victoria Federica de bebès. Seria poc abans de Nadal quan, desgraciadament, l’empresari va patir un infart cerebral tan fort que gairebé el fa perdre la vida. De fet, va dir-se que havia estat a les portes de la mort per culpa d’aquest ictus i que van arribar a preguntar a la infanta si voldria que el marit donés els òrgans a la ciència.
Jaime de Marichalar, molt afectat i amb seqüeles greus, va canviar el caràcter totalment i va convertir-se en una persona “irascible” i “enfadat amb el món“. Sumit en una greu depressió, no va acabar d’acceptar haver perdut autonomia: “Necessitava ajuda constant i això li va costar perquè no va adaptar-se a la seva situació“. L’Elena ho va deixar tot per centrar-se a ajudar-lo durant la rehabilitació, però ell no posava de la seva part i optava per ignorar les recomanacions dels metges i marxava sempre amb els amics per allà.
La vida a Nova York, un miratge abans de la separació d’Elena i Jaime de Marichalar
En aquell moment, Joan Carles de Borbó va intervenir i va recomanar fermament que tota la família viatgés a Nova York perquè Jaime rebés allà el tractament que necessitava. Aquell canvi d’aires els va anar molt bé, ja que ell va començar a trobar-se millor i van reconnectar com a parella després d’uns mesos amb problemes. Les coses van tornar a anar tan bé que Elena va quedar-se embarassada. Desgraciadament, la infanta va perdre el bebè que esperava i tot va tornar a tòrcer especialment quan van tornar a Madrid: “La tornada a la realitat no va anar gens bé al matrimoni. Van quedar més patents que mai les diferències en el caràcter i els interessos d’ambdós“.
Hauria estat llavors quan van començar a fer plans per separat: “A poc a poc, van anar distanciant-se més i les seves vides, allunyant-se“. En un principi, van decidir que es donarien un temps, però que continuarien vivint a la mateixa casa. En un moment donat, això sí, la situació va tornar-se insostenible i van començar a necessitar distància física. Ella va marxar amb els nens i, des d’aquell moment, no va haver-hi marxa enrere.