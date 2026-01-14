Victoria Federica té nova parella i la relació està més que consolidada, pel que sembla. Els paparazzi els han enxampat pel carrer de la mà i el noi també ha compartit les primeres fotos amb ella en el seu perfil d’Instagram. De fet, la cosa és tan seriosa que Jorge Navalpotro l’ha acompanyat fins a Abu Dhabi per celebrar en família l’aniversari de Joan Carles de Borbó. També els han vist visitant el Museu del Louvre d’Abu Dhabi, on van acudir amb Elena i Cristina de Borbó en una escapada cultural.
El madrileny, que és un empresari dedicat a l’oci nocturn, surt amb ella des de finals de l’any passat i ha estat ara quan li ha presentat al seu avi. La revista Semana ha compartit la fotografia d’ells dos abraçats i donen informació sobre la família del noi. D’on ha sortit? També forma part d’una família adinerada? Doncs efectivament, tenint en compte que és filla d’Amparo Simón que és la propietària d’una sala molt coneguda i exitosa de Madrid.
El nou xicot de Victoria Federica viu en un xalet increïble en una urbanització bastant cara als afores de Madrid, un altre senyal que les coses li van molt bé. També se sap que ha estat esportista i que ha jugat a diferents equips de bàsquet, el que no sobta gaire perquè el noi mesura gairebé dos metres així que té planta.
Jorge Navalpotro publica les primeres fotos amb Victoria Federica
En el seu perfil d’Instagram, el Jorge presumeix dels cotxes de luxe que s’ha comprat i les motos d’aigua que fa servir amb molta freqüència. Treballa en el negoci familiar i se’l veu molt feliç, ja que en fa promoció sempre que pot. Ara que també triomfa en la seva vida sentimental de la mà de l’aristòcrata, sembla que la vida li somriu del tot.
Com dèiem, tots dos junts van acudir a la festa d’aniversari de Joan Carles. Els va convocar a la casa que té a l’illa de Nurai, en una celebració amb perfil més baix que l’any passat quan va organitzar un xou de drons, un espectacle de flamenc i un gran sopar. En aquesta ocasió, només ha reunit part de la família en una celebració més discreta a la que van acudir les filles, els nets i les seves parelles sentimentals.