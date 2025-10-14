Bona part dels Borbons espanyols actuals han passat per la universitat. Felip i Letícia tenen els seus títols i ara la seva filla petita, Sofia de Borbó, es troba gaudint d’aquesta etapa estudiantil arreu d’Europa en una institució privada i de luxe. Elionor no ha tingut la mateixa sort perquè ha hagut de complir els deures com a hereva del tron espanyol i formar-se dins els exèrcits. Ara bé, els fills d’Elena de Borbó no han seguit les seves passes. Froilán i Victoria Federica van començar les seves carreres, però resulta que tenen algunes assignatures pendents i no van acabar els seus estudis universitaris.
Froilán, protagonista de molts escàndols i polèmiques, va traslladar-se a Abu Dhabi per allunyar-se d’Espanya i conviure amb el seu avi Joan Carles. Allà sembla que ha trobat certa calma, estabilitat i una feina, expliquen periodistes del cor i experts en cases reials com Pilar Eyre. En el cas de Victoria Federica, però, va optar pel món influencer, deixant la carrera a mitges. Portar el cognom que porta i estar relacionada amb els monarques espanyols és un privilegi que Victoria de Marichalar ha estat capaç d’aprofitar. Coneguda pel seu hermetisme i poca relació amb els mitjans, els últims anys ha mostrat una cara desconeguda, participant en programes com El Desafío d’Antena 3 o recentment a Emparejados, on va respondre preguntes picants i de la seva vida privada. Ara, però, sembla que podria tornar a la universitat, però per un motiu diferent dels estudis.
Per què tornarà Victoria Federica a la universitat?
Froilán i Victoria Federica estaven matriculats en el College International Studies (CIS), on ella va cursar els estudis de Marketing i Comunicació, malgrat que no els va acabar, si més no, l’any 2021 va deixar les classes per centrar-se en el seu paper com a influencer a les xarxes socials. Uns estudis, per cert, que com a universitat privada tenien un cost de 25.000 euros anuals, explica Informalia. Des del citat mitjà, però, expliquen que la filla d’Elena de Borbó tornarà a la institució per a un acte en què farà de padrina.
Segons les informacions que comparteixen, Victoria Federica serà la padrina del rastrillo -un mercat benèfic- que inaugura la Fundación International Studies (ISF) el pròxim 15 de novembre a la seu de Key Biscayne. La fundació es dedica a “fomentar oportunitats educatives i el desenvolupament personal d’estudiants desfavorits al voltant del món”. Així doncs, no es tracta del retorn educatiu de Victoria Federica a les aules, sinó que la seva posició de privilegi la portarà a la universitat sense haver acabat els estudis en aquesta universitat.
Activitats i concerts
I què es farà en aquest esdeveniment? Victoria Federica, ja acostumada als luxes i les festes que s’organitzen per a creadors de contingut, podrà gaudir de concerts en directe i un “basar dinàmic amb la finalitat d’atreure a persones de totes les edats i nacionalitats”. En aquest mercat solidari es posaran a la venda peces d’artesania i productes locals per recaptar diners, a més a més de concerts amb artistes com Guitarricadelafuente o Arde Bogotá. Sigui com sigui, sembla que la posició de Victoria Federica, que no ha acabat els seus estudis, els pot ajudar a promocionar el mercat i donar visibilitat. En tot cas, si la neboda de Felip VI torna a estudiar en algun moment, això és tota una incògnita, però veiem com van les coses per a ella, no sembla que aquesta sigui la seva màxima preocupació.