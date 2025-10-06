Elionor de Borbó continua la seva formació militar, aquest curs a l’Acadèmia de l’Aire de San Javier. Després de la seva travessa a bord de l’Elcano, la filla de Felip VI i Letícia va poder gaudir d’uns dies de disbauxa familiar a Mallorca abans de posar-se la roba de militar un altre cop. En un moment en què la seva germana petita Sofía gaudeix de la vida universitària voltant per Europa amb una institució privada de luxe com el Forward College de la Universitat de Londres, Elionor manté la seva agenda com a hereva al tron espanyol. Des que es va néixer tenia clar quin seria el seu destí, substituir el seu pare un cop arribés el moment i des de llavors l’han instruït perquè no se surti del camí preestablert. Això l’ha pogut afectar d’alguna manera? La revista Lecturas recull les informacions de Teresa Herrero, coach de desenvolupament personal i gestió emocional.
Elionor de Borbó pateix per les pressions?
És evident que amb només 19 anys potser Elionor voldria estar a la universitat com la seva germana, gaudint de les festes organitzades per les associacions, la vida als campus i les sortides amb amics el cap de setmana. En el seu cas, els privilegis que comporta el cognom Borbó també tenen un seguit de conseqüències que fa anys que arrossega i que haurà de mantenir si res canvia. Segons la citada revista, malgrat que els royals espanyols van intentar que Elionor tingués una infantesa “normal”, això mai va ser així.
Els escàndols del viatge a l’Elcano
Tot el que diu i fa s’analitza, si més no, cal recordar tot els escàndols que ha protagonitzat els darrers mesos durant la travessa a l’Elcano: sortides a bars, fotografies filtrades per la premsa en què se la veia amb una cervesa a la mà o la imatge que va omplir la portada d’una revista del cor en què la jove princesa sortia amb biquini.
Aquesta exposició l’obliga a canviar la seva forma de ser? Segurament en petit comitè podria ser d’una forma molt diferent de la que és quan ha de sortir a complir amb l’agenda de la Casa Reial. Una exposició que la porta de manera inevitable a “ser observada de forma permanent”, apunta la coach, Teresa Herrero. Tot el que diu o fa és un objecte de debat. “Ha d’aprendre a formar-se com a persona en un entorn en el qual la intimitat ben bé no existeix i on cada pas que fa s’analitza”.
Com és Elionor en les petites distàncies?
Una de les coses que apunta Herrero és que Elionor ha d’aprendre que “no pot agradar a tothom” i una manera de fer-ho és “reduir l’autoexigència” i “cuidar el teu entorn i envoltar-te de persones que et recordin qui ets més enllà del teu vessant públic”. Com serà Elionor en les petites distàncies? Quan surt de festa es descontrola com qualsevol jove de 19 anys? Petits detalls que no han sortit a la llum encara i que evidencien el cert hermetisme que existeix respecte a les figures de la família reial espanyola.