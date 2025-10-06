Elionor de Borbón continúa su formación militar, este curso en la Academia del Aire de San Javier. Después de su travesía a bordo del Elcano, la hija de Felipe VI y Letizia pudo disfrutar de unos días de juerga familiar en Mallorca antes de ponerse el uniforme militar nuevamente. En un momento en que su hermana pequeña, Sofía, disfruta de la vida universitaria recorriendo Europa con una institución privada de lujo como el Forward College de la Universidad de Londres, Elionor mantiene su agenda como heredera al trono español. Desde su nacimiento tenía claro cuál sería su destino, sustituir a su padre cuando llegara el momento y desde entonces la han instruido para que no se salga del camino preestablecido. ¿Esto la ha podido afectar de alguna manera? La revista Lecturas recoge la información de Teresa Herrero, coach de desarrollo personal y gestión emocional.

¿Elionor de Borbón sufre por las presiones?

Es evidente que con solo 19 años quizás Elionor quisiera estar en la universidad como su hermana, disfrutando de las fiestas organizadas por las asociaciones, la vida en los campus y las salidas con amigos el fin de semana. En su caso, los privilegios que conlleva el apellido Borbón también tienen una serie de consecuencias que lleva años arrastrando y que deberá mantener si nada cambia. Según la citada revista, a pesar de que los royals españoles intentaron que Elionor tuviera una infancia «normal», esto nunca fue así.

Los escándalos del viaje en el Elcano

Todo lo que dice y hace se analiza, al menos, hay que recordar todos los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses durante la travesía en el Elcano: salidas a bares, fotografías filtradas por la prensa en las que se la veía con una cerveza en la mano o la imagen que llenó la portada de una revista del corazón en la que la joven princesa aparecía en bikini.

¿Esta exposición la obliga a cambiar su forma de ser? Seguramente en pequeño comité podría ser de una forma muy diferente de la que es cuando tiene que salir a cumplir con la agenda de la Casa Real. Una exposición que la lleva de manera inevitable a «ser observada de forma permanente», apunta la coach, Teresa Herrero. Todo lo que dice o hace es objeto de debate. «Debe aprender a formarse como persona en un entorno en el cual la intimidad bien no existe y donde cada paso que da se analiza».

¿Cómo es Elionor en las pequeñas distancias?

Una de las cosas que apunta Herrero es que Elionor debe aprender que «no puede gustar a todo el mundo» y una manera de hacerlo es «reducir la autoexigencia» y «cuidar tu entorno y rodearte de personas que te recuerden quién eres más allá de tu faceta pública». ¿Cómo será Elionor en las pequeñas distancias? ¿Cuando sale de fiesta se descontrola como cualquier joven de 19 años? Pequeños detalles que no han salido a la luz aún y que evidencian el cierto hermetismo que existe respecto a las figuras de la familia real española.