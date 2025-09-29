Hace tiempo que se habla de una crisis entre Felipe VI y Letizia. Las voces apuntan que la relación del matrimonio real se habría enfriado y las incógnitas se agravan cuando salen a la luz detalles de sus viajes oficiales. Uno de ellos es que siempre duermen separados cuando se alojan en los hoteles, lo que ha generado cierto debate y ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas: ¿qué significa? La revista Lecturas se ha puesto en contacto con María José Gómez Verdú, experta en protocolo y etiqueta, que ha dado ciertos detalles.

¿Por qué duermen separados Felipe y Letizia?

Históricamente, se han conocido muchos casos de parejas reales que dormían siempre en habitaciones separadas. Tanto si es por un caso de comodidad como porque antes los matrimonios de conveniencia podían no ser tan felices como les gustaría, dormir en camas o habitaciones separadas era una opción viable. En el caso de Felipe y Letizia, ¿hay algún otro motivo? Según la experta y analizando la decisión desde un punto de vista de protocolo, esta decisión «no debe interpretarse como un hecho personal». «Es una medida alineada con la práctica institucional de otras Casas Reales y direcciones de Estado«. ¿Qué significa esto? Que no son los únicos royals que practican esta separación nocturna.

Las exigencias de Felipe VI y Letizia cuando se alojan en los hoteles | Europa Press

Ahora bien, también hay otro factor como es la seguridad. «Que los reyes descansen en habitaciones diferentes permite minimizar riesgos en caso de incidencias imprevistas, facilita la logística de los equipos de seguridad y asegura que, ante cualquier eventualidad, al menos uno de los miembros de la Dirección del Estado pueda actuar con rapidez», explica Verdú. Sin embargo, los gestos entre la pareja continúan analizándose con lupa.

Las peticiones más curiosas de Felipe, Letizia y Leonor

Este debate sobre la vida nocturna de Felipe y Letizia ha coincidido con la visita de la familia, con su hija Leonor, a Navarra. Los tres se han alojado en un castillo-hotel de lujo a las afueras de Pamplona y la periodista Nuria Marín se ha hecho eco de algunas peticiones curiosas de la familia.

Según algunos seguidores que han conseguido estas informaciones, se pidió que para la llegada de Leonor, tuvieran preparada una selección de snacks particulares: cacahuetes y frutos secos específicamente de El Corte Inglés. También explica que ninguno de ellos baja al bufé del hotel para desayunar y que, por lo tanto, se les facilitan bandejas con todo lo que necesitan en las habitaciones. ¿Qué exigencia pide Letizia? En su caso habría pedido que le lleven pan de centeno y que solo consume este tipo. También ratifica que duermen en habitaciones separadas y que en esta visita oficial iban acompañados de 12 personas de seguridad y tres personas dedicadas al servicio. Todo ello, más detalles que permiten conocer las manías y excentricidades del matrimonio real español.