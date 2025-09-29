¿Por qué se ha separado la hermana de Letizia? «Situaciones escabrosas»

Telma Ortiz y Robert Gavin han roto después de seis años juntos y una hija en común. Nadie esperaba esta ruptura, la cual vuelve a dejar soltera a la hermana de Letizia. Se había dicho, en los últimos días, que se habían cambiado de casa y que ella también había comenzado un trabajo nuevo. Pues bien, ahora se sabe que se ha trasladado sin el abogado… aunque no se ha ido muy lejos, ya que la casa donde reside ahora se encuentra en la misma urbanización donde estaban hasta ahora.

¿Qué ha pasado entre ellos para poner fin a esta historia de amor? En las revistas del corazón se habló muchísimo de sus inicios porque la exesposa de Robert le dedicó una canción de letra envenenada, un texto que venía a decir que Telma se habría interpuesto en su matrimonio. Ahora, son los motivos de la separación lo que ocupan los titulares. ¿Ha habido terceras personas? ¿O se ha acabado el amor de tanto usarlo?

Desde D Corazón, el programa de TVE, han querido investigar qué habría pasado aquí. ¿El titular? Que los problemas económicos habrían tenido mucho que ver en esta ruptura: «Telma abandonó la casa familiar hace un año y medio, en junio del año pasado. Vivían en La Moraleja, pero tuvieron que dejarla porque no podían afrontar el pago. Ella trabaja mucho, pero su expareja trabaja menos y no tiene ingresos».

Los problemas económicos, motivo de disputa entre Telma y Robert Gavin

«Telma no podía sostener el ritmo de vida que él pretendía llevar«, afirman. Robert no era rico, ya que la que tenía recursos era su esposa, la cantante de The Corrs. Sin embargo, no era consciente de que tenían que bajar el nivel de vida: «Tienen hijos y muchos gastos por delante, así que Telma decidió abandonar la casa«, explican desde el programa.

Parece que tuvieron un gran enfrentamiento hace unos meses, durante la presentación del libro que él ha publicado «sin el apoyo de Telma». Se trata de una novela que no ha gustado y que tampoco tenía a la hermana de Letizia demasiado contenta: «Ella siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, lejos del foco mediático, y con este libro la expuso otra vez a primera línea». Ese día habrían tenido «una fuerte discusión» que terminó de darles alas para romper definitivamente: «Hubo situaciones escabrosas y es imposible que Telma le perdone«. No han dado detalles a qué se refieren, pero parece grave.

Desde entonces, el distanciamiento entre ellos se habría incrementado y habrían dejado de acudir juntos a los planes sociales. Ahora, todos saben que esta historia se ha terminado y se entiende un poco más cómo han llegado hasta aquí.