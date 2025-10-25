Com es realmente la relación de Leticia y las hijas? El análisis de una psicóloga

Leticia, Elionor y Sofía siempre se han mostrado muy cómplices en las apariciones públicas que han protagonizado a lo largo de los años. En el último viaje oficial a Navarra, esta imagen se ha acentuado porque la madre y la hija mayor han dejado una serie de imágenes cogidas de la mano y con un montón de abrazos tiernos. Dicen, desde la revista ¡Hola!, que la monarca siempre presume de tener como misión principal la de ayudar a Elionor en su camino hacia el trono: «En este largo proyecto, Leticia ha acabado convirtiéndose en su pilar«.

En un artículo muy favorecedor hacia ellos, el medio deja caer la larga lista de ejemplos que les hacen pensar que la madre y las hijas están realmente unidas -también cuando no las graban las cámaras-: «Ya sea por las miradas que comparten, las sonrisas llenas de orgullo o las lágrimas de despedida. La consonancia entre ellos va más allá«. Leticia y las hijas «congenian a la perfección» y demuestran «su gran unidad» dentro y fuera de la agenda real.

Ahora bien, ¿cómo es la relación real entre ellas? La psicóloga Lara Ferreiro se ha fijado en el lenguaje corporal y los gestos involuntarios que han hecho en público, lo que ha servido para tener un análisis menos edulcorado. ¿Y a qué conclusión ha llegado? La experta ha hecho una definición bastante curiosa, ya que describe a Leticia como «una madre helicóptero«. En otras palabras, consiste en el tipo de madre afectuosa, pero exigente al mismo tiempo que se centra mucho en las hijas y está muy encima de ellas.

Leticia siempre se muestra muy atenta a sus hijas | Europa Press

Una psicóloga analiza el comportamiento de Leticia con una hija y la otra

En la revista Semana, la psicóloga cree que el perfeccionismo de Leticia respecto a la actitud de las hijas puede ser malo: «Ella está muy pendiente de ellas y eso es bueno, pero también es muy exigente y este nivel de perfección que les impone puede generar en ellas una autoexigencia ansiosa o, incluso, una desconexión emocional para evitar la decepción«.

Por otro lado, también ha querido destacar cómo actúa con la hija mayor y con la pequeña. Muchos medios han destacado, históricamente, que Leticia hace mucha piña con la infanta Sofía. Según esta experta, eso tendría que ver con su esfuerzo por equilibrar la relación entre ellas porque «no quiere que Sofía quede apagada por el rol institucional de Elionor como heredera al trono». Es decir, que hace todo lo posible para intentar que la pequeña no se sienta como «la segunda».

La relación de Leticia y sus hijas, analizada | Europa Press

Con todo, un retrato de Leticia que ofrece una imagen más concreta de su papel y actitud como madre.