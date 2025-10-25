Com és realment la relació de Letícia i les filles? L’anàlisi d’una psicòloga

Letícia, Elionor i Sofia sempre s’han mostrat molt còmplices en les aparicions públiques que han protagonitzat al llarg dels anys. En l’últim viatge oficial a Navarra, aquesta imatge s’ha accentuat perquè la mare i la filla gran han deixat una sèrie d’imatges agafades de la mà i amb un munt d’abraçades tendres. Diuen, des de la revista ¡Hola!, que la monarca sempre presumeix de tenir com a missió principal la d’ajudar Elionor en el seu camí cap al tron: “En aquest llarg projecte, Letícia ha acabat convertint-se en el seu pilar“.
En un article molt afavoridor cap a ells, el mitjà deixa anar la llarga llista d’exemples que els fan pensar que la mare i les filles estan realment unides -també quan no les graven les càmeres-: “Ja sigui per les mirades que comparteixen, els somriures plens d’orgull o les llàgrimes de comiat. La consonància entre ells va més enllà“. Letícia i les filles “congenien a la perfecció” i demostren “la seva gran unitat” a dins i a fora de l’agenda real.
Ara bé, com és la relació real entre elles? La psicòloga Lara Ferreiro s’ha fixat en el llenguatge corporal i els gestos involuntaris que han fet en públic, cosa que ha servit per tenir una anàlisi menys pilota. I a quina conclusió ha arribat? L’experta ha fet una definició ben curiosa, ja que descriu Letícia com “una mare helicòpter“. En altres paraules, consisteix en el tipus de mare afectuosa, però exigent alhora que se centra molt en les filles i està molt a sobre d’elles.
Una psicòloga analitza el comportament de Letícia amb una filla i l’altra
A la revista Semana, la psicòloga creu que el perfeccionisme de Letícia pel que fa a l’actitud de les filles pot ser dolent: “Ella està molt pendent d’elles i això és bo, però també és molt exigent i aquest nivell de perfecció que les imposa pot generar en elles una autoexigència ansiosa o, fins i tot, una desconnexió emocional per evitar la decepció“.
Per una altra banda, també ha volgut destacar com actua amb la filla gran i amb la petita. Molts mitjans han destacat, històricament, que Letícia fa molta pinya amb la infanta Sofia. Segons aquesta experta, això tindria a veure amb el seu esforç per equilibrar la relació entre elles perquè “no vol que Sofia quedi apagada pel rol institucional d’Elionor com a hereva al tron”. És a dir, que fa tot el possible per intentar que la petita no se senti com “la segona”.
Amb tot, un dibuix de Letícia que ofereix una imatge més concreta del seu paper i actitud com a mare.