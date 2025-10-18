El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Elionor i Sofia, tan unides com sembla? Això diu el seu llenguatge no verbal
Jennifer Navarro
18/10/2025 08:17

Elionor i Sofia de Borbó sempre es mostren molt unides quan apareixen en públic, fins al punt que ara semblaria estrany que coincidissin en un acte i no es fessin cap carícia o mirada còmplice. Durant la desfilada del 12 d’octubre, vam veure la princesa hereva acompanyar la germana petita i col·locar la seva mà a l’esquena en un gest protector. La complicitat entre elles transcendeix el protocol i, fins i tot en un context tan seriós, sembla evident que entre elles hi ha “confiança i estima”.

Aquesta és la conclusió d’un expert a qui han demanat que analitzi tots els gestos de les germanes. La revista ¡Hola! ha parlat amb un psicòleg expert en intel·ligència emocional que parla d’una relació “natural” entre elles. A més a més, Ángel Luis Guillén assegura que va haver-hi una càrrega simbòlica important a la desfilada militar: “A més a més, va haver-hi complicitat emocional entre elles“.

Veure-les juntes i tan unides reforça la imatge d’unitat familiar que volen transmetre. Acostumen a deixar anar gestos de suport, mirades de complicitat i somriures compartits. No ho oculten i això creuen que demostra que hi ha “un vincle fort i una confiança mútua” que les ajuda a, per exemple, superar juntes la pressió per la pressió pública. Hi ha, si fem cas als experts, una relació “fluida i sense tensions“.

Elionor i Sofia semre tenen mostres d'estima en públic - Europa Press
Elionor i Sofia semre tenen mostres d’estima en públic | Europa Press

De fet, s’assegura en aquesta anàlisi que Elionor i Sofia s’entenen sense paraules: “No cal que parlin, sembla que s’entenen amb un simple gest. Aquest és un llenguatge no verbal minúscul, però important, que és propi de vincles familiars sòlids”. Tenint en compte que Felip i les germanes mai no han estat units, potser hauria insistit bastant en què les seves filles sí que ho fessin per poder tenir l’una en l’altra una figura de suport important.

Com és Elionor si fem cas al seu llenguatge no verbal?

Aquest expert en llenguatge no verbal també ha analitzat l’actitud d’Elionor en l’últim acte públic que ha presidit. Diu Ángel Luis Guillén que fa la sensació que la primogènita ha assumit el seu paper d’hereva des de la responsabilitat i no la resignació: “La veig continguda, però també serena. I això no s’improvisa perquè sembla que ha aconseguit alinear la part institucional amb la personal”.

Elionor és la germana gran i, com a tal, sap que és el seu deure acompanyar i guiar Sofia: “Se la veu guiar-la amb tranquil·litat, afecte i respecte. No hi ha cap mena de dubte que realment hi ha entre elles una complicitat i un vincle increïbles perquè es busquen l’una a l’altra en moments clau i fan servir petits gestos per tranquil·litzar-se i compartir el protagonisme. Aquesta sembla una relació sana i col·laborativa més enllà del protocol”, resa la psicòloga Beatriz Romero.

Què diuen els 'looks' d'Elionor i Sofia de Borbó en la seva darrera visita a Barcelona | Europa Press
Elionor i Sofia de Borbó, sempre còmplices en els actes públics als que van | Europa Press

Existiria entre elles una mena de pacte silenciós, consideren, en el fet d’acompanyar-se i mostrar-se suport. Han aconseguit acceptar cadascuna el seu lloc, que no han triat, i no rivalitzen. Aquí s’ha format una aliança fraternal, si fem cas als experts, que no seria impostat sinó autèntic.

Elionor de Borbó Infanta Sofia

