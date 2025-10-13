Missing 'path' query parameter
Mofes i crítiques a Sofia de Borbó pel ‘look’ al 12-0: “Sembla una anciana”
Jennifer Navarro
13/10/2025 10:02

La família reial s’ha vestit de gala per al 12 d’octubre, dia en què presideixen la desfilada militar. Felip i Elionor han estat al capdavant perfectament uniformats com marca el protocol, així que en aquesta ocasió no hi ha hagut les crítiques habituals al vestuari -sovint antiquat- de la princesa. Qui ha rebut més crítiques i també mofes ha estat Sofia de Borbó, la filla petita, que ha dut un look caríssim però més adient per a una persona de molta més edat. Només té 18 anys, però han escollit per a ella una capa que realment no feia gens per a ella i un vestit que no li quedava bé.

El vestit, de Carolina Herrera, costa 920 € que s’han de sumar als 1.400 € més de la famosa capa. El model original del disseny de color negre i mànigues semitransparents és més llarg, ja que arriba fins als talons. El servei de modistes dels Borbons li haurien tallat per donar-li un toc més juvenil, però ni tan sols així ho han aconseguit. Carmen Lomana és només una de les moltes expertes en moda que l’han deixat verda per la tria: “Anava vestida com una senyora de 40 anys“, ha lamentat en un dels comentaris negatius més suaus que ha rebut en aquestes últimes hores.

La capa de Sofia ha cridat l'atenció - Youtube
La capa de Sofia ha cridat l’atenció | Youtube
Molta gent no entén per què la vesteixen així - Youtube
Molta gent no entén per què la vesteixen així | Youtube
Així anaven vestits els membres de la família reial el 12-O - Europa Press
Així anaven vestits els membres de la família reial el 12-O | Europa Press

Les xarxes socials s’omplen de burles cap a la infanta Sofia pel seu look a la desfilada militar

Molta gent s’ha fixat en el riure nerviós que tenia Sofia mentre sonava l’himne nacional d’Espanya, ja que coincidia amb l’esbroncada del públic cap a Pedro Sánchez i això s’ha interpretat de moltes maneres. Si deixem de banda aquesta anècdota, però, ens podem centrar en el crit unànime que s’ha fet a X (l’antic Twitter) contra el seu estilisme. L’experta en protocol Patrycia Centeno ha fet un dels missatges més ben trobats: “Si us plau, que Carles Puigdemont deixi d’escollir els looks a la infanta Sofia. Aquesta capa Pinochet i el vestit no tenen una altra explicació, són atemptats a la corona“, ha etzibat.

D’altres deixen clar que veuen bé que hi hagi un protocol i una etiqueta a l’hora de vestir en aquests actes, però també és possible anar ben vestida i elegant “sense semblar una anciana”: “A la infanta Sofia l’han vestit com a una àvia en un funeral“.

Els tuits que s’han escrit contra aquesta elecció són moltíssims. Ara bé, la gran majoria destaquen bàsicament el mateix: “Jo conec dones de 70 anys que vesteixen de manera més juvenil que la infanta Sofia en el dia de la hispanitat. Hi ha algú a dins de la Casa Reial que no l’estima. Si és molt maca, aquesta nena, si us plau contracteu un estilista o deixeu-la a ella escollir el seu outfit“, resen d’altres. Fa gràcia una comparació que, realment, té tota la raó del món: “Letícia espectacular! Sofia, com una de La casa de Bernarda Alba“.

Molta gent té la teoria, de fet, que darrere d’aquestes eleccions estrambòtiques i sense sentit està Letícia perquè no vol que les seves filles eclipsin el seu armari… Un dels missatges que més likes ha tingut? Un de bastant cruel: “Però qui és l’estilista de Sofia? Stevie Wonder?“, ha escrit tot fent referència al cantant amb problemes de visió.

Amb tot, queda clar que no han encertat amb el disseny que han trobat per a la petita de la família. Letícia ha rebut comentaris molt positius una altra vegada perquè sí, en el seu cas ha anat molt adient i el vestit de tweed verd era una preciositat.

Infanta Sofia

